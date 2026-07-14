Фестиваль «Воронеж фольклорный» отменили по техническим причинам

В 2026 году не состоится фестиваль «Воронеж фольклорный», проведение которого было запланировано в областном центре 18 июля в парке «Алые паруса». Об этом сообщил Воронежский областной центр народного творчества и кино (ВОЦНТиК). Форум отменен «по техническим причинам», заявили в ВОЦНТиК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» в 2026-м должен был быть посвящен Году единства народов России и приурочен к Единому дню фольклора. Мероприятие организовывал ВОЦНТиК при поддержке регионального министерства культуры. Планировалась обширная концертная программа с участием современных фольклорных коллективов из Воронежской области и других регионов России, а также бесплатные кинопоказы документальных и художественных фильмов на площадке «Этнокино».

Накануне, 13 июля, стало известно, что в Воронеже отменили проведение этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который должен был состояться в конце августа на Петровской набережной. Как сообщал «Ъ-Черноземье», решение об отмене кратко объяснили «текущей обстановкой». На Петровской набережной и Адмиралтейской площади для проведения соревнований предполагалось смонтировать корты и 1,5 тыс. зрительских мест. Площадку хотели «стилизовать в тематике петровской эпохи».

Денис Данилов