Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в 53 года

Биатлонистка Галина Куклева умерла на 54-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Куклева во время эстафеты олимпийского огня перед началом Игр в Сочи (декабрь 2013 года)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Галина Куклева во время эстафеты олимпийского огня перед началом Игр в Сочи (декабрь 2013 года)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По информации «РИА Новости», причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым спортсменка боролась долгое время. Прощание с Галиной Куклевой состоится 16 июля в Тюмени. Она будет похоронена в своем родном городе Ишимбае (Республика Башкортостан).

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано Галина Куклева завоевала золото в спринте 7,5 км. Тогда же она взяла серебро в эстафете. Через четыре года, на Играх в Солт-Лейк-Сити, биатлонистка стала бронзовым призером в этой дисциплине.

Также Галина Куклева была трехкратной чемпионкой мира. Кроме того, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств. В 1998 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Биатлонистка была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2003 году.

Таисия Орлова