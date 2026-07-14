На Афипском НПЗ потушили пожар после атаки беспилотников

Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

Также в оперштабе уточнили, что пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее утром в оперштабе сообщили, что в результате падения обломков БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Всего фрагменты беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.