На Афипском НПЗ произошел пожар из-за атаки БПЛА

Пожар произошел на Афипском НПЗ после падения БПЛА. Также повреждено здание на ж/д переезде. Помимо этого обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, на одном начался пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко»,— уточнили в оперштабе.

В Афипском также в нескольких частных домах были повреждены крыши, остекление, фасады, заборы. В многоквартирном доме выбиты стекла, поврежден потолок в одной из квартир. В хуторе Коваленко тушили пожар на дороге, возникший после падения дрона. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного дома.