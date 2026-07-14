ФАС выдала предупреждения 14 топливным компаниям в регионах

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдали предупреждения 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае после мониторинга цен на бензин и дизельное топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо», — подчеркнули в ФАС.

В частности, Кировское УФАС направило предупреждения нескольким ООО в связи с изменением цен на АЗС под брендом «Движение». Саратовское УФАС выдало предупреждения двум ООО после повышения цен на бензин на заправках «Феникс» и АЗС «Залив».

В Краснодарском крае направили предупреждения шести компаниям, чье топливо реализуется на АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан», АЗС «Степная». Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему бензин на станциях под брендами «ESCO» и «Газпромнефть». Компании должны исполнить предупреждения до 31 июля.

10 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтяные компании сохраняют цены на своих АЗС на уровне не выше инфляции. Он добавил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать.