ФАС выдала предупреждения 14 топливным компаниям в регионах
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдали предупреждения 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае после мониторинга цен на бензин и дизельное топливо.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо», — подчеркнули в ФАС.
В частности, Кировское УФАС направило предупреждения нескольким ООО в связи с изменением цен на АЗС под брендом «Движение». Саратовское УФАС выдало предупреждения двум ООО после повышения цен на бензин на заправках «Феникс» и АЗС «Залив».
В Краснодарском крае направили предупреждения шести компаниям, чье топливо реализуется на АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан», АЗС «Степная». Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему бензин на станциях под брендами «ESCO» и «Газпромнефть». Компании должны исполнить предупреждения до 31 июля.
10 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтяные компании сохраняют цены на своих АЗС на уровне не выше инфляции. Он добавил, что некоторые перекупщики используют кризис на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать.
Предупреждения 14 топливным компаниям являются частью более широкой деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю за ценообразованием на рынке бензина и дизельного топлива. В последнее время ФАС усилила мониторинг цен на АЗС и оптовом сегменте, а также проводила внеплановые проверки участников топливного рынка по подозрению в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен на нефтепродукты. Служба также направила рекомендации 26 топливным ассоциациям и союзам о недопустимости необоснованного повышения цен.
Эти меры предпринимаются на фоне того, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, ФАС и Минфину продолжать мониторинг топливного рынка и разработать дополнительные меры реагирования при необходимости. Ранее уже отмечались случаи, когда ФАС выдавала предупреждения крупным компаниям, например, ООО «Газпром нефть — Региональные продажи», из-за разных цен на АЗС или снижения объемов продаж топлива на бирже. Целью всех этих действий является стабилизация ситуации и удержание роста цен на топливо на уровне не выше инфляции, а также борьба со спекуляциями.