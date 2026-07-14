Детский омбудсмен призвала законодательно закрепить понятие травли
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли, а также создать систему сбора статистики подобных случаев в учебных заведениях. Такие предложения детский омбудсмен представила в докладе.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Определение «травли» должно учитывать всех возможных участников этого процесса, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, случаи такого поведения есть и среди педагогов. Госпожа Львова-Белова рассказала, что в 2025 году число обращений в аппарат омбудсмена по поводу травли незначительно возросло.
Кроме того, детский омбудсмен предложила составить критерии эффективности служб примирения и медиации в учебных заведениях на примерах успешного опыта в отдельных регионах. Также важно развивать координацию между образовательными организациями и территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, отметила Мария Львова-Белова.
Закон о борьбе с травлей анонсировали еще в октябре 2022 года. В конце 2023 года стало известно, что Минпросвещения должно разработать единый стандарт профилактики буллинга. В январе 2025 года глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) заявлял, что в существующей версии документа «травля» получила четкое определение. Он обещал, что закон появится в России до конца года.
Законопроект о борьбе с травлей в школах разрабатывается с октября 2022 года, и в нём предполагается определить систематические действия, которые привели к физической или психологической травме, как понятие травли. Документ также предусматривает проведение индивидуальной профилактической работы с "организаторами травли" и коллективную социально-психологическую работу во всём классе. В случае принятия законопроекта, за несоблюдение стандартов профилактики буллинга к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания, а для родителей и образовательных учреждений предусмотрены штрафы за отсутствие реакции на сигналы о травле. Законопроект был направлен на отзыв в правительство в ноябре 2025 года.
Проблема травли существует и в онлайн-среде. Каждый десятый российский ребенок сталкивался с травлей в интернете, хотя эксперты полагают, что эти данные занижены, и реальная цифра может быть выше. Анонимность в сети усугубляет проблему кибербуллинга, делая его продолжением школьной травли с эпидемическим характером. При этом старшие поколения, не имеющие опыта социального взаимодействия в интернете, часто не осознают всей серьезности проблемы.