Детский омбудсмен призвала законодательно закрепить понятие травли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли, а также создать систему сбора статистики подобных случаев в учебных заведениях. Такие предложения детский омбудсмен представила в докладе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Определение «травли» должно учитывать всех возможных участников этого процесса, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, случаи такого поведения есть и среди педагогов. Госпожа Львова-Белова рассказала, что в 2025 году число обращений в аппарат омбудсмена по поводу травли незначительно возросло.

Кроме того, детский омбудсмен предложила составить критерии эффективности служб примирения и медиации в учебных заведениях на примерах успешного опыта в отдельных регионах. Также важно развивать координацию между образовательными организациями и территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, отметила Мария Львова-Белова.

Закон о борьбе с травлей анонсировали еще в октябре 2022 года. В конце 2023 года стало известно, что Минпросвещения должно разработать единый стандарт профилактики буллинга. В январе 2025 года глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) заявлял, что в существующей версии документа «травля» получила четкое определение. Он обещал, что закон появится в России до конца года.