Оливье Рустен стал креативным директором Rabanne

Оливье Рустен занял пост креативного директора Rabanne, пишет Vogue. Ранее он возглавлял модный дом Balmain, в котором проработал 14 лет.

Первую предсезонную коллекцию для Rabanne Оливье Рустен планирует представить в ноябре. Его дебютный подиумный показ состоится во время Парижской недели моды весной 2027 года. Сам дизайнер в интервью журналистам намекал, что его деятельность в Rabanne будет связана с выпуском парфюмерии. Также он шутил, что планирует отправить бренд на Луну.

По словам дизайнера, впервые он узнал о модном доме Rabanne из документального фильма о модельере Пако Рабане, который посмотрел в подростковом возрасте. Увидев Франсуазу Арди, Брижит Бардо и Одри Хепберн в блестящих, футуристических нарядах, он подумал: «Это просто платья, или они супергерои?».

Бывший креативный директор Rabanne Жюльен Доссена покинул пост в июне после 13 лет работы.