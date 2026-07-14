Оливье Рустен стал креативным директором Rabanne
Оливье Рустен занял пост креативного директора Rabanne, пишет Vogue. Ранее он возглавлял модный дом Balmain, в котором проработал 14 лет.
Первую предсезонную коллекцию для Rabanne Оливье Рустен планирует представить в ноябре. Его дебютный подиумный показ состоится во время Парижской недели моды весной 2027 года. Сам дизайнер в интервью журналистам намекал, что его деятельность в Rabanne будет связана с выпуском парфюмерии. Также он шутил, что планирует отправить бренд на Луну.
По словам дизайнера, впервые он узнал о модном доме Rabanne из документального фильма о модельере Пако Рабане, который посмотрел в подростковом возрасте. Увидев Франсуазу Арди, Брижит Бардо и Одри Хепберн в блестящих, футуристических нарядах, он подумал: «Это просто платья, или они супергерои?».
Бывший креативный директор Rabanne Жюльен Доссена покинул пост в июне после 13 лет работы.
Оливье Рустен занял пост креативного директора Rabanne после 14 лет работы в модном доме Balmain, куда он пришёл в 2011 году в возрасте 25 лет. Его уход из Balmain в ноябре 2025 года стал одной из самых заметных перестановок в модной индустрии XXI века, так как под его руководством выручка Balmain выросла в десять раз — с 30 до 300 млн евро. На посту креативного директора Balmain Рустейна сменил Антонин Трон.
Назначение Рустена в Rabanne произошло после того, как в июне 2026 года модный дом покинул Жюльен Доссена, проработавший там 13 лет. Доссена считается тем, кто помог возродить Rabanne, переосмыслил его наследие, запустил первую линию мужской одежды и привлёк молодую аудиторию. Его уход и приход Рустена являются частью масштабных перестановок в модных домах, которые участились в последние два года, затрагивая такие бренды, как Gucci, Balenciaga, Versace и Dior, что эксперты связывают с падением спроса на люкс.