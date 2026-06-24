Креативный директор Жюльен Доссена покинул модный дом Rabanne

Креативный директор входящего в группу Puig модного дома Rabanne француз Жюльен Доссена уходит со своего поста после 13 лет работы. Об этом сообщает The Business of Fashion со ссылкой на его заявление, которое подтвердила и сама компания.

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Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP Жюльен Доссена

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Дизайнер помог возрождению Rabanne, переосмыслив наследие легендарной марки, запустил первую линию мужской одежды и сумел привлечь к бренду более молодую аудиторию.

Родившийся в 1982 году в Бретани, Жюльен Доссена известен своей работой в Balenciaga и созданием собственного бренда ATTO. Он был отмечен премией LVMH, сотрудничал с аукционом Sotheby’s, организовал несколько коллабораций Rabanne, в частности с H&M.

Решение господина Доссена совпало с масштабными перестановками как внутри бренда, так и в его материнской компании Puig, где в марте сменился генеральный директор. Имя нового креативного директора Rabanne пока не называет. По неофициальной информации, циркулирующей на рынке, им может стать Оливье Рустен, в конце прошлого года покинувший Balmain.

Екатерина Наумова