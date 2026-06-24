Креативный директор Жюльен Доссена покинул модный дом Rabanne
Креативный директор входящего в группу Puig модного дома Rabanne француз Жюльен Доссена уходит со своего поста после 13 лет работы. Об этом сообщает The Business of Fashion со ссылкой на его заявление, которое подтвердила и сама компания.
Жюльен Доссена
Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP
Дизайнер помог возрождению Rabanne, переосмыслив наследие легендарной марки, запустил первую линию мужской одежды и сумел привлечь к бренду более молодую аудиторию.
Родившийся в 1982 году в Бретани, Жюльен Доссена известен своей работой в Balenciaga и созданием собственного бренда ATTO. Он был отмечен премией LVMH, сотрудничал с аукционом Sotheby’s, организовал несколько коллабораций Rabanne, в частности с H&M.
Решение господина Доссена совпало с масштабными перестановками как внутри бренда, так и в его материнской компании Puig, где в марте сменился генеральный директор. Имя нового креативного директора Rabanne пока не называет. По неофициальной информации, циркулирующей на рынке, им может стать Оливье Рустен, в конце прошлого года покинувший Balmain.
Уход Жюльена Доссены из Rabanne является частью общей тенденции кадровых перестановок в модной индустрии. Например, в 2025 году из Chanel ушла креативный директор Виржини Виар, проработавшая в модном доме 30 лет. Также в марте 2024 года Пьерпаоло Пиччоли покинул пост креативного директора Valentino. В 2025 году Демна Гвасалия, после десяти лет работы, оставил Balenciaga, чтобы возглавить Gucci.
Многие модные бренды, включая Gucci, Versace и Dolce & Gabbana, столкнулись с изменениями в руководстве или креативных командах за последний год. Так, в феврале 2025 года Сабато де Сарно ушел с поста креативного директора Gucci менее чем через год после назначения, а в конце 2025 года Дарио Витале покинул Versace всего через девять месяцев работы. Эти изменения могут быть вызваны различными причинами, включая поиск новой идентичности бренда, финансовые трудности или стремление к реструктуризации.