Bloomberg: глава DeepSeek стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире

Китайский предприниматель Лян Вэньфэн, глава и главный разработчик DeepSeek, стал самым богатым из создателей ИИ-моделей в мире. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Лян Вэньфэна оценивается почти в $36 млрд. Он опережает и сооснователя Anthropic Дарио Амодеи (состояние — почти $8 млрд), и Грега Брокмана из OpenAI ($25,5 млрд). Он, кроме того, становится восьмым богатейшим человеком Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лян Вэньфэн

Фото: ТАСС Лян Вэньфэн

Фото: ТАСС

Стремительный рост капитала Лян Вэньфэна произошел после очередного раунда финансирования его компании, в ходе которого его состояние, ранее оценивавшееся в $16,7 млрд, увеличилось более чем вдвое.

Уроженец города Чжаньцзяна на юге Китая, Лян Вэньфэн окончил университет по специальности «информационные и коммуникационные технологии». Он основал DeepSeek в 2023 году.

Екатерина Наумова