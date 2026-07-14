Bloomberg: глава DeepSeek стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире
Китайский предприниматель Лян Вэньфэн, глава и главный разработчик DeepSeek, стал самым богатым из создателей ИИ-моделей в мире. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Лян Вэньфэна оценивается почти в $36 млрд. Он опережает и сооснователя Anthropic Дарио Амодеи (состояние — почти $8 млрд), и Грега Брокмана из OpenAI ($25,5 млрд). Он, кроме того, становится восьмым богатейшим человеком Китая.
Лян Вэньфэн
Фото: ТАСС
Стремительный рост капитала Лян Вэньфэна произошел после очередного раунда финансирования его компании, в ходе которого его состояние, ранее оценивавшееся в $16,7 млрд, увеличилось более чем вдвое.
Уроженец города Чжаньцзяна на юге Китая, Лян Вэньфэн окончил университет по специальности «информационные и коммуникационные технологии». Он основал DeepSeek в 2023 году.
Успех DeepSeek и рост состояния Лян Вэньфэна происходит на фоне активизации конкуренции в сфере искусственного интеллекта. В январе 2025 года запуск чат-бота DeepSeek R1 обвалил акции американских технологических компаний и Nvidia, так как китайская модель оказалась значительно дешевле в разработке (менее $6 млн против $41-78 млн у ChatGPT от OpenAI) и при этом сопоставима по функционалу с западными аналогами. Успех DeepSeek побудил инвесторов пересмотреть дорогостоящие вложения в западные ИИ-модели, и привлек на китайский фондовый рынок $1,3 трлн новых средств.
Китайский стартап позиционирует себя как аналог ChatGPT, разрабатывая открытые ИИ-модели, такие как R1 и Janus Pro. Запуск DeepSeek вызвал обеспокоенность в США, где обсуждались запреты на использование ИИ-модели DeepSeek. Американские власти, включая OpenAI и Anthropic, обеспокоены тем, что DeepSeek (а также MiniMax и Moonshot AI) использует методы «дистилляции» для обучения своих моделей на базах американских чат-ботов, что может представлять угрозу для национальной безопасности США и обходится Кремниевой долине в миллиарды долларов ежегодной прибыли. Также существуют подозрения, что DeepSeek в обход американских санкций закупал микрочипы Nvidia через Сингапур для разработки своих моделей. DeepSeek, в свою очередь, готовится к выпуску собственной линейки чипов для искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от других поставщиков.