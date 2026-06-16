The Information: DeepSeek стала самым дорогим китайским ИИ-стартапом

Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek провел первый раунд финансирования и привлек более 50 млрд юаней ($7,4 млрд), сообщило издание The Information со ссылкой на источники. В результате всю компанию оценили более чем в $50 млрд, что делает ее самым дорогим китайским ИИ-стартапом.

По словам источников, $3 млрд из этой суммы инвестировал основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, которому принадлежит 90% компании. Сообщается, что большинству инвесторов также пришлось вложить деньги не напрямую в компанию, а через специальный фонд, созданный господином Ляном. Источники отмечают, что это сделано для сохранения им контроля над компанией. При этом напрямую в DeepSeek инвестировал китайский государственный Национальный фонд инвестиций в ИИ-индустрию — правда, лишь $150 млн.

По данным источников, DeepSeek собирается использовать привлеченные средства для расширения своей вычислительной инфраструктуры, а также для дальнейших разработок и исследований.

Яна Рождественская