Структура РЖД требует с курского Фонда капитального ремонта 184 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступило заявление нижегородского ООО «Трансэнерго» (филиал ОАО «РЖД»), к местному Фонду капитального ремонта о взыскании 184,3 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

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Согласно иску, задолженность возникла из договора, заключенного в августе 2023 года. Основной долг оценивается в 170,1 млн руб., неустойка по состоянию на 18 июня — еще 7 млн руб. При этом истец настаивает на ее начислении вплоть до полного погашения суммы.

Заявление оставлено без движения до 30 июля. Из определения суда следует, что оплата работ производится только после подписания акта приемки и справки о стоимости. Частичный платеж по договору был произведен, однако сами документы и платежные поручения к иску не приложены. Также указал суд на неточность: расчет процентов в тексте искового заявления приведен, однако в просительной части иска содержится требование о взыскании процентов без указания конкретной суммы.

В мае стало известно, что Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску краснодарского ООО «Стройтэкл» (учредители — Николай Пархоменко, Илья Нестеренко, Александра Цехомская) к «Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению» (структура «Трансэнерго») о взыскании 53,8 млн руб. Стороны заключили мировое соглашение. Претензии «Стройтэкла» касались задолженности структуры РЖД за пользование чужими денежными средствами.

Кабира Гасанова