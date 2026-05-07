Суд прекратил спор краснодарской компании со структурой РЖД на 53,8 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ООО «Стройтэкл» к «Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению» (структура «Трансэнерго» — филиала РЖД). Стороны заключили мировое соглашение, подробности которого не разглашаются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд принял к производству иск краснодарской компании о взыскании 53,8 млн руб. в феврале. Согласно документам, претензии «Стройтэкл» возникли из-за задолженности структуры РЖД за пользование чужими денежными средствами. Другие подробности в материалах не раскрывались. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Стройтэкл» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Доли в компании принадлежат Николаю Пархоменко (50%), ее гендиректору Илье Нестеренко (30%) и Александре Цехомской (20%). В 2025 году выручка общества составила 127,8 млн руб., чистая прибыль — 27 млн руб.

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина в течение марта подало в Арбитражный суд города Москвы четыре гражданских иска к ОАО «РЖД» на общую сумму 384,2 млн руб.

Ульяна Ларионова