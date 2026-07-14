Завершено строительство Черногорского ГОКа по добыче платины и палладия

Структура «Ростеха» — холдинг «РТ-Инжиниринг» — завершила основное строительство Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОК), расположенного в Норильском промышленном районе Красноярского края. Предприятие станет вторым в России по объемам производства палладия и платины.

«На сегодняшний день на предприятии завершены основные строительные работы, проводятся электротехнические и пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем. В рамках тестового запуска была отработана под нагрузкой с рудой технологическая линия первого этапа — рудоподготовки, а также произведено опробование отделения измельчения главного корпуса обогатительной фабрики»,— сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В ходе тестового запуска комплекс переработал свыше 300 т вскрышной породы. Основной запуск площадки запланирован на ноябрь 2026 года.

Проект строительства Черногорского ГОКа реализует ООО «Черногорская ГРК», входящее в группу «Русская платина». К строительству комплекса компания приступила в 2023 году, работы разбиты на несколько этапов. Первый предусматривает строительство ГОКа проектной мощностью до 9 млн т переработанной руды в год с выпуском до 250 тыс. т медно-никелевого концентрата, содержащего металлы платиновой группы. В перспективе мощность комбината планируется увеличить до 14 млн т руды в год, что позволит производить до 55 т платиноидов и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет.

Общий объем инвестиций в проект составляет 500 млрд руб., включая заемное финансирование от ВЭБ.РФ и ВТБ, сообщил ранее на полях ПМЭФ-2026 владелец «Русской платины» Муса Бажаев.

Лолита Белова