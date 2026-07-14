За ложное сообщение о минировании аэропорта осудили жительницу Омска

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в ложном сообщении о готовящемся взрыве в аэропорту Омска (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Подсудимой назначили три года условно с испытательным сроком на 1,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, в декабре 2025 года омичка позвонила по номеру экстренной службы 112 и сообщила о минировании здания аэропорта. После обследования объекта информация не подтвердилась. В результате сообщения были задействованы силы Росгвардии, полиции, бригады скорой медицинской помощи, а также проведена эвакуация работников, пассажиров и посетителей.

В апелляционной жалобе сторона защиты ходатайстовавала о прекращении дела в связи с малозначительностью, указывая на отсутствие тяжких последствий. Суд апелляционной инстанции признал эти доводы несостоятельными. Уточняется, что при вынесении приговора суд первой инстанции учел, что фигурантка дела явилась с повинной, активно способствовала раскрытию преступления, полностью признала вину, а также наличие на иждивении у нее четырех малолетних детей.

Александра Стрелкова