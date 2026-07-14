Трамп счел конспирологией версию о причастности России к смерти сенатора Грэма

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер из-за проблем со здоровьем. Об этом в интервью Newsmax заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, сенатор страдал от заболевания, которое было и у его отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Линдси Грэм (слева) и президент Дональд Трамп (январь 2026 года)

Фото: Alex Brandon, File / AP Сенатор Линдси Грэм (слева) и президент Дональд Трамп (январь 2026 года)

Фото: Alex Brandon, File / AP

Во время интервью с американским президентом ведущий отметил, что Линдси Грэм «выглядел неважно» после поездки на Украину. Журналист спросил у Дональда Трампа, нет ли у него подозрений в том, что к смерти сенатора причастна Россия. «Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать "да", но полагаю, что у него (господина Грэма.— “Ъ”) были проблемы (со здоровьем.— “Ъ”), и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте»,— сказал господин Трамп.

Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. С 2003 года он представлял Южную Каролину в Сенате США, а с января 2025-го возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. После начала российско-украинского конфликта господин Грэм выступал за введение в отношении России «адских санкций» и призывал признать страну спонсором терроризма. Сенатор был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против РФ. В 2024 году в России Линдси Грэм был внесен в список террористов и экстремистов.

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