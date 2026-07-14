Трамп счел конспирологией версию о причастности России к смерти сенатора Грэма
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер из-за проблем со здоровьем. Об этом в интервью Newsmax заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, сенатор страдал от заболевания, которое было и у его отца.
Сенатор Линдси Грэм (слева) и президент Дональд Трамп (январь 2026 года)
Фото: Alex Brandon, File / AP
Во время интервью с американским президентом ведущий отметил, что Линдси Грэм «выглядел неважно» после поездки на Украину. Журналист спросил у Дональда Трампа, нет ли у него подозрений в том, что к смерти сенатора причастна Россия. «Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать "да", но полагаю, что у него (господина Грэма.— “Ъ”) были проблемы (со здоровьем.— “Ъ”), и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте»,— сказал господин Трамп.
Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. С 2003 года он представлял Южную Каролину в Сенате США, а с января 2025-го возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. После начала российско-украинского конфликта господин Грэм выступал за введение в отношении России «адских санкций» и призывал признать страну спонсором терроризма. Сенатор был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против РФ. В 2024 году в России Линдси Грэм был внесен в список террористов и экстремистов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть ястреба».
Линдси Грэм неоднократно выступал с жесткой антироссийской риторикой. В частности, он призывал к введению «адских санкций» против России, предлагал конфисковывать суда с российской нефтью и ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. В его законодательные инициативы входила резолюция, позволяющая признать Россию государством-спонсором терроризма, а также предложение использовать ракеты «Томагавк» для ударов по российским заводам.
За свои высказывания и деятельность в отношении России, в мае 2023 года МВД России возбудило против Линдси Грэма уголовное дело и объявило его в розыск. В феврале 2024 года он был внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Несмотря на его радикальные предложения, Дональд Трамп сотрудничал с Грэмом в разработке законопроектов о санкциях, а также высказывал поддержку некоторым его инициативам, хотя мог критиковать его или настаивать на большей гибкости в вопросе введения санкций.