Роман Ефимов: задача загрузить АЗС в районах, не усугубив ситуацию в Ижевске

Ажиотаж на потребление топлива сместился со столицы Удмуртии в районы и другие города. Правительство намеренно перераспределить маршруты дополнительно поступающих бензовозов в районы, не усугубив ситуацию в Ижевске. Об этом сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов в Мах после оперативного штаба с главами городов и районов. В поселке Кез за последние два дня потребление бензина увеличилось в два раза с 6 до 12 т.

«С сегодняшнего дня мы вдвое увеличили поставки бензина на селе. Думаю, это уже заметили жители Селтов, Сюмсей, Вавожа, Увы, Красногорского, Кезского районов и многих других. Если говорить в целом про Удмуртию, то мы фиксируем снижение потребления. Тем не менее, пока “спокойных” показателей июля прошлого года мы не достигли»,— сказал господин Ефимов.

Он добавил, что одна из трех крупных сетей АЗС в республике не в полном объеме восстановила логистику. При этом экстренные службы региона обеспечены топливом. Началась подготовка резервов для школьных автобусов и отопительного сезона.

Напомним, по данным Удмуртстата 92-й и 95-й бензин в республике за неделю подорожал в среднем на 0,2%. В регионе действует запрет на продажу бензина в канистры, его отменят когда расходование топлива нормализуется с резервами на АЗС.