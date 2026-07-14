В ходе СВО погиб Герой России из Назаровского округа Красноярского края

Герой России из Красноярского края Олег Алисов погиб в зоне СВО. О предстоящем 15 июля в поселке Красная Сопка прощании с ним сообщила администрация Назаровского муниципального округа.

Олег Алисов заключил контракт с Министерством обороны РФ 1 сентября 2023 года. Принимал участие в боях за Авдеевку. В 2024 году младшему сержанту Олегу Алисову было присвоено звание Героя Российской Федерации. «Золотую Звезду» военнослужащему 4 октября 2024 года вручил министр обороны Андрей Белоусов. Обстоятельства гибели не указываются.

По данным официального сайта Назаровского округа, Олег Алисов являлся депутатом окружного совета. В 2025 году он был избран по партсписку «Единой России».

Валерий Лавский