Китай возмутился из-за попытки японских судов спастись от тайфуна в Тайваньском проливе

Пекин выразил протест Токио по дипломатическим каналам после того, как патрульные суда японской береговой охраны укрылись от тайфуна «Бави» в Тайваньском проливе. Токио ответил, что не может принять такой протест, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Kyodo News.

В конце прошлой недели супертайфун «Бави», пройдя Тайвань, приблизился к Окинаве. Корабли предпочли уйти в Тайваньский пролив. Там находились не только японские корабли, но и суда из других стран.

Корабли береговой охраны Японии и ранее заходили в пролив во время штормов. В частности, аналогичный протест со стороны КНР Токио уже получал в сентябре 2022 года. «Китай может проявлять повышенную чувствительность из-за ухудшения китайско-японских отношений»,— объяснил реакцию Пекина источник агентства.

Отношения между странами обострились после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны.

Эрнест Филипповский