Китай возмутился из-за попытки японских судов спастись от тайфуна в Тайваньском проливе
Пекин выразил протест Токио по дипломатическим каналам после того, как патрульные суда японской береговой охраны укрылись от тайфуна «Бави» в Тайваньском проливе. Токио ответил, что не может принять такой протест, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Kyodo News.
В конце прошлой недели супертайфун «Бави», пройдя Тайвань, приблизился к Окинаве. Корабли предпочли уйти в Тайваньский пролив. Там находились не только японские корабли, но и суда из других стран.
Корабли береговой охраны Японии и ранее заходили в пролив во время штормов. В частности, аналогичный протест со стороны КНР Токио уже получал в сентябре 2022 года. «Китай может проявлять повышенную чувствительность из-за ухудшения китайско-японских отношений»,— объяснил реакцию Пекина источник агентства.
Отношения между странами обострились после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны.
Протесты Китая против захода японских судов в Тайваньский пролив даже для укрытия от тайфуна отражают общую напряженность в отношениях между Пекином и Токио, которая резко обострилась после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года. Она назвала потенциальный кризис вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой» для Японии, что, по её словам, позволяет Токио использовать право на коллективную самооборону. Китай расценил эти высказывания как вмешательство во внутренние дела и посягательство на свою безопасность.
В ответ на это Китай предпринял ряд мер, включая дипломатические протесты, отзыв посла Японии, отмену авиарейсов в Японию, приостановку импорта морепродуктов и экспортные ограничения для японских компаний. Власти Китая даже предупредили граждан о нежелательности поездок в Японию. Япония, в свою очередь, также продолжает предпринимать шаги, направленные на усиление обороноспособности, например, заявив о планах разместить зенитные ракеты на острове Йонагуни, расположенном всего в 125 км от Тайваня. Эти события демонстрируют эскалацию напряжённости между странами, где Тайваньский пролив становится одной из ключевых точек геополитического противостояния.