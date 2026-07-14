Один человек пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край
В Краснодарском крае при атаке беспилотников пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона. Пострадавшего госпитализировали.
Обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипский, станице Смоленской и хуторе Коваленко. В Афипском загорелся нефтеперерабатывающий завод. Обломки упали на территорию еще двух предприятий. На одном из них начался пожар.
При налете дронов были повреждены несколько частных домов и один многоквартирный дом. На дороге в хуторе Коваленко произошел пожар. В станице Смоленской обломки БПЛА упали в огороде.
Атаки БПЛА на Краснодарский край происходят регулярно, при этом в результате подобных инцидентов часто страдают нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы региона, как это случилось на Афипском НПЗ. Например, в ночь на 30 августа 2025 года Краснодарский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников, что привело к пожару и повреждению технологической установки. Также в 2024 и 2025 годах были зафиксированы возгорания на нефтебазах в Темрюкском районе и станице Новоминской после падения обломков БПЛА.
Помимо промышленных объектов, от атак страдают жилые дома и частные домовладения. Так, в ночь на 1 декабря 2025 года в Северском районе Кубани были повреждены 16 частных домов, а в Новороссийске 24-25 ноября 2025 года пострадали не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Иногда в результате таких атак гибнут и страдают люди, например, 13 июня 2026 года один человек погиб, а трое пострадали при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе из-за атаки БПЛА. Еще один житель Сочи погиб 9 сентября 2025 года, когда осколки беспилотника попали в его автомобиль. В то же время, во многих случаях, повреждения ограничиваются материальным ущербом, и обходится без человеческих жертв.