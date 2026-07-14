«Рёнхап»: южнокорейские нефтекомпании замещают российские на мировом рынке дизтоплива

Производители дизельного топлива Южной Кореи стремятся воспользоваться ситуацией и улучшить позиции на международном рынке после того, как Россия прекратила экспорт этого вида топлива. Об этом во вторник сообщило «Рёнхап» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Южная Корея является пятой в мире страной по объемам нефтепереработки с совокупными мощностями порядка 3,2 млн баррелей в день. Сейчас ее компании считаются одними из главных потенциальных бенефициаров перебоев в поставках, поскольку они способны быстро увеличить поставки дизтоплива в Азию и на другие рынки.

13 июля акции SK Innovation Co., крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны, подскочили на 7,09%, а бумаги S-Oil выросли на 5,6%.

Россия, занимающая второе место в мире по экспорту дизтоплива после США, ввела временный запрет на его поставки за рубеж 8 июля. Решение было принято после перебоев в работе НПЗ и дефицита на внутреннем рынке после серии украинских атак на энергетическую инфраструктуру.

Это совпало с периодом, когда перерабатывающие мощности на Ближнем Востоке еще не полностью восстановились, а на рынке сохраняются опасения по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Сокращение поставок привело к тому, что маржа переработки дизельного топлива в США выросла с чуть более $60 за баррель в конце июня до более чем $80 в день, когда Москва объявила о запрете экспорта.

Эрнест Филипповский