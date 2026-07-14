«Рёнхап»: южнокорейские нефтекомпании замещают российские на мировом рынке дизтоплива
Производители дизельного топлива Южной Кореи стремятся воспользоваться ситуацией и улучшить позиции на международном рынке после того, как Россия прекратила экспорт этого вида топлива. Об этом во вторник сообщило «Рёнхап» со ссылкой на отраслевых экспертов.
Южная Корея является пятой в мире страной по объемам нефтепереработки с совокупными мощностями порядка 3,2 млн баррелей в день. Сейчас ее компании считаются одними из главных потенциальных бенефициаров перебоев в поставках, поскольку они способны быстро увеличить поставки дизтоплива в Азию и на другие рынки.
13 июля акции SK Innovation Co., крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны, подскочили на 7,09%, а бумаги S-Oil выросли на 5,6%.
Россия, занимающая второе место в мире по экспорту дизтоплива после США, ввела временный запрет на его поставки за рубеж 8 июля. Решение было принято после перебоев в работе НПЗ и дефицита на внутреннем рынке после серии украинских атак на энергетическую инфраструктуру.
Это совпало с периодом, когда перерабатывающие мощности на Ближнем Востоке еще не полностью восстановились, а на рынке сохраняются опасения по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Сокращение поставок привело к тому, что маржа переработки дизельного топлива в США выросла с чуть более $60 за баррель в конце июня до более чем $80 в день, когда Москва объявила о запрете экспорта.
Решение РФ временно запретить экспорт дизельного топлива было принято на фоне перебоев в работе собственных НПЗ и дефицита на внутреннем рынке из-за украинских атак, а также когда перерабатывающие мощности на Ближнем Востоке еще не полностью восстановились. Такое сокращение поставок привело к значительному росту маржи переработки дизельного топлива в США. Ранее, в марте 2026 года, сообщалось о возможности нехватки топлива в сезон высокого спроса в России, поскольку запрет на экспорт не мог полностью стабилизировать ситуацию из-за простоев НПЗ.
Южная Корея, являясь крупным импортером нефтепродуктов, в случае чрезвычайной ситуации опирается на договоренности о взаимных поставках с Японией. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ранее приводила к опасениям по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который Южная Корея импортирует значительную часть сырой нефти и нафты. В марте 2026 года правительство Южной Кореи также объявило о снижении временного налога на топливо для облегчения финансового бремени потребителей и промышленности в условиях затянувшегося ближневосточного конфликта, а президент призывал готовиться к наихудшему сценарию энергокризиса.