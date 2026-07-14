Суд в Новосибирске ужесточил приговор экс-министру ЖКХ Денису Архипову

Новосибирский областной суд 13 июля ужесточил приговор экс-министру ЖКХ и энергетики региона Денису Архипову. За злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу. Об этом «Ъ-Сибирь», рассказал адвокат бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы с решением суда апелляционной инстанции не согласны, будем его обжаловать в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции»,— отметил защитник. С чем связано решение суда, Ивану Рассолову не известно: «Пока полного текста судебного акта нет».

Как писал «Ъ-Сибирь», министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова задержали в марте 2024 года. По данным следствия, чиновник заключил соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» об обращении с отходами на 10 лет, которое было обеспечено банковской гарантией перед министерством ЖКХ и энергетики в размере 220 млн руб. «Зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, министр принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств»,— считает прокуратура. Как результат, бюджет не получил более 220 млн руб.

Денис Архипов вину не признал. В июне 2025 года Центральный районный суд назначил ему 1,5 года колонии общего режима, но освободил от наказания, зачтя время в СИЗО и под домашним арестом. В сентябре того же года Новосибирский облсуд оставил назначенное экс-министру наказание без изменения. Прокуратура обжаловала приговор, Денис Архипов находился под подпиской о невыезде.

Михаил Кичанов