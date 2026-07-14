США и Иран обменялись ударами
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о новых ударах по Ирану. Их наносят по распоряжению президента Дональда Трампа, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X. В ответ Иран атаковал беспилотниками военные базы США в Кувейте, сообщает IRIB.
Налеты на Иран продолжаются третью ночь подряд, заявили в CENTCOM. «Эти удары продолжат обходиться иранским силам высокой ценой и снизят их способность атаковать мирных граждан и коммерческие суда в Ормузском проливе»,— заявили в командовании.
Удары наносятся по военным объектам, системам берегового наблюдения, системам БПЛА и ракетному вооружению, сообщает CNN со ссылкой на источники. Два взрыва раздались на иранском острове Киш в Персидском заливе, сообщило Reuters.
Целью иранских военных стали системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов на американских базах, уточнило IRIB.
Эскалация между США и Ираном развивается на фоне недавнего завершения режима прекращения огня, который действовал с 8 апреля и был продлен американо-иранским меморандумом от 17 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие больше не действует, и переговоры с Ираном не имеют смысла. Эти события произошли после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе и американские военные объекты в регионе, что США расценили как нарушение договоренностей и агрессию.
Ранее сообщалось о намерениях США нанести новые удары по Ирану, связанные с борьбой с «военной угрозой» и защитой американских военных. В Вашингтоне рассматривали различные сценарии, включая захват острова Харк, через который проходит большая часть иранского нефтяного экспорта, и контроль над запасами обогащенного урана. На фоне обострения США также отменили послабления в санкционном режиме, действовавшем в отношении иранской нефти, что вызвало резкий рост цен на топливо.
Предполагалось, что обмен ударами может затянуться, при этом Иран будет искать возможность возобновления переговоров, а Трамп будет грозить новыми ударами. Руководство КСИР заявляло, что в случае продолжения эскалации может прибегнуть к полной блокаде Ормузского пролива, стратегически важного водного пути для мировых поставок топлива. Этот конфликт нежелателен для европейских стран, но выгоден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.