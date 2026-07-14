США и Иран обменялись ударами

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о новых ударах по Ирану. Их наносят по распоряжению президента Дональда Трампа, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X. В ответ Иран атаковал беспилотниками военные базы США в Кувейте, сообщает IRIB.

Налеты на Иран продолжаются третью ночь подряд, заявили в CENTCOM. «Эти удары продолжат обходиться иранским силам высокой ценой и снизят их способность атаковать мирных граждан и коммерческие суда в Ормузском проливе»,— заявили в командовании.

Удары наносятся по военным объектам, системам берегового наблюдения, системам БПЛА и ракетному вооружению, сообщает CNN со ссылкой на источники. Два взрыва раздались на иранском острове Киш в Персидском заливе, сообщило Reuters.

Целью иранских военных стали системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов на американских базах, уточнило IRIB.