Пост умершего сенатора США Линсди Грэма займет его младшая сестра

Дарлин Грэм Нордон, младшая сестра покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, будет исполнять обязанности брата до конца его срока. Об этом объявил Генри Макмастер — губернатор Южной Каролины, которую в Сенате представлял господин Грэм. Политик получила предложение работать сенатором на следующее утро после смерти брата, пишет Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм и его сестра Дарлин Грэм Нордон (2015 год)

Фото: Christopher Aluka Berry / Reuters Линдси Грэм и его сестра Дарлин Грэм Нордон (2015 год)

Фото: Christopher Aluka Berry / Reuters

«Для меня огромная привилегия — получить возможность завершить часть его важной работы, и я обещаю усердно трудиться в течение следующих нескольких месяцев»,— сказала госпожа Грэм Нордон. По ее словам, этого «хотел бы сам Линдси». Решение главы штата поддержали президент Дональд Трамп и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые объяснили ее назначение «данью уважения» сенатору.

Дарлин Грэм Нордон была близким доверенным лицом Линдси Грэма. У нее есть близкие связи с губернатором Южной Каролины — она возглавляет Комиссию штата по делам слепых и «очень активно» взаимодействует с офисом губернатора, заявили Politico в администрации господина Макмастера.

Линдси Грэм умер 11 июля, ему был 71 год. Причиной смерти предварительно называют разрыв аорты. После начала российско-украинского конфликта сенатор выступил за введение в отношении России 500-процентных пошлин для стран—импортеров российской нефти и призывал признать ее спонсором терроризма.

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