Пост умершего сенатора США Линсди Грэма займет его младшая сестра
Дарлин Грэм Нордон, младшая сестра покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, будет исполнять обязанности брата до конца его срока. Об этом объявил Генри Макмастер — губернатор Южной Каролины, которую в Сенате представлял господин Грэм. Политик получила предложение работать сенатором на следующее утро после смерти брата, пишет Politico.
Линдси Грэм и его сестра Дарлин Грэм Нордон (2015 год)
Фото: Christopher Aluka Berry / Reuters
«Для меня огромная привилегия — получить возможность завершить часть его важной работы, и я обещаю усердно трудиться в течение следующих нескольких месяцев»,— сказала госпожа Грэм Нордон. По ее словам, этого «хотел бы сам Линдси». Решение главы штата поддержали президент Дональд Трамп и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые объяснили ее назначение «данью уважения» сенатору.
Дарлин Грэм Нордон была близким доверенным лицом Линдси Грэма. У нее есть близкие связи с губернатором Южной Каролины — она возглавляет Комиссию штата по делам слепых и «очень активно» взаимодействует с офисом губернатора, заявили Politico в администрации господина Макмастера.
Линдси Грэм умер 11 июля, ему был 71 год. Причиной смерти предварительно называют разрыв аорты. После начала российско-украинского конфликта сенатор выступил за введение в отношении России 500-процентных пошлин для стран—импортеров российской нефти и призывал признать ее спонсором терроризма.
Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть ястреба».
Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) представлял штат Южная Каролина в Сенате США с 2003 года, а с января 2025 года он возглавлял бюджетный комитет Сената. Он был известен как один из самых сильных сторонников Израиля и сторонник жесткой внешней политики США, выступая за «адские санкции» против России и признание её спонсором терроризма, а также за введение 500-процентных пошлин для стран, импортирующих российскую нефть.
В мае 2023 года МВД России возбудило против Линдси Грэма уголовное дело и объявило его в розыск после его высказываний о гибели россиян в рамках российско-украинского конфликта. Он также активно критиковал некоторые аспекты политики США, например, был разочарован сосредоточенностью кампании Дональда Трампа на личностях, а не на экономических вопросах.