Трамп: США хотят получить компенсацию за защиту стран Персидского залива
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить возмещение расходов за защиту стран Персидского залива от угроз со стороны Ирана. Среди государств, с которых Вашингтон планирует взять плату, он перечислил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и другие.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу»,— сказал господин Трамп во время церемонии подписания исполнительных указов в Овальном кабинете (трансляцию вел YouTube-канал Белого дома).
Господин Трамп также отметил, что за последние четыре месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана. По его утверждению, 159 иранских кораблей сейчас находятся «под водой», а 230 штурмовых самолетов уничтожены. Президент заявил, что Вашингтон «очень существенно подорвал потенциал» Тегерана и ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану получить ядерное оружие.
Сегодня ночью Иран ракетами атаковал два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, заявили в Минобороны Эмиратов. Погиб один член экипажа, восемь были ранены.