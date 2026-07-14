Рынок бытовой техники выступил против расширенного толкования ИИ-технологий
Ассоциация РАТЭК (объединяет в том числе Huawei, DNS, Fplus, «М.Видео», «Ситилинк») направила в ФАС письмо с критикой проекта поправок к закону об иностранных инвестициях (57-ФЗ), разработанного ведомством. Документ предлагает признать стратегической «деятельность, связанную с разработкой, созданием, внедрением, реализацией или оборотом технологий искусственного интеллекта». В ассоциации считают, что столь широкая формулировка создает системные риски для всего рынка бытовой и компьютерной техники.
По оценке РАТЭК, под новое регулирование могут формально попасть практически любые пользовательские устройства со встроенными алгоритмами ИИ — от смартфонов и телевизоров до систем «умного дома». Продажа и обслуживание такой техники могут быть истолкованы как «реализация и оборот технологий ИИ». Кроме того, ограничения затронут не только иностранных вендоров, но и российских дистрибуторов с долей иностранного капитала от 5% — они будут обязаны согласовывать с правительственной комиссией любые корпоративные сделки. По мнению ассоциации, это парализует инвестиционную деятельность и может привести к дефициту и остановке импорта электроники.
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Критикуемые поправки ФАС к закону об иностранных инвестициях (57-ФЗ) возникли на фоне общего тренда на регулирование технологий искусственного интеллекта. Так, 8 июля 2026 года Госдума приняла базовый закон об ИИ, который разграничивает ИИ общего назначения и «большие фундаментальные модели» (БФМ). Предложение РАТЭК состоит в том, чтобы синхронизировать проект ФАС с этим законом, фокусируя госконтроль исключительно над разработчиками ключевых, инфраструктурных БФМ, а не над бытовыми пользовательскими устройствами.
В целом, российский подход к регулированию ИИ изначально предполагался «мягким», направленным на регулирование продуктов, использующих технологию, а не на само развитие ИИ, чтобы не отпугнуть бизнес и не утратить технологическое лидерство. Это отличается от более жестких регуляторных практик в ЕС и Китае, где действуют требования к качеству и безопасности ИИ-решений и введены национальные реестры ИИ.