Интеллект из каждого утюга

Производители и дистрибуторы потребительской электроники просят изменить поправки к закону об иностранных инвестициях. Дело в том, что ФАС предлагает признать стратегической любую деятельность, связанную с оборотом технологий ИИ. Это, по мнению участников рынка, может распространить государственный контроль на массовую бытовую технику от смартфонов до стиральных машин, что, в свою очередь, парализует инвестиции дистрибуторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ассоциация РАТЭК (объединяет крупнейших производителей и дистрибуторов потребительской электроники, в том числе Huawei, DNS, Fplus, «М.Видео», «Ситилинк») направила в ФАС письмо с критикой проекта поправок к закону об иностранных инвестициях (57-ФЗ). Проект, разработанный ФАС, предлагает отнести к стратегическим видам деятельности «деятельность, связанную с разработкой, созданием, внедрением, реализацией или оборотом технологий искусственного интеллекта». В ассоциации считают, что столь широкая формулировка создает системные риски для всего рынка бытовой и компьютерной техники.

57-ФЗ устанавливает разрешительный порядок для иностранных инвестиций в компании, работающие в стратегических отраслях: сделки, ведущие к установлению контроля иностранного инвестора, требуют предварительного согласования с правительственной комиссией.

По оценке РАТЭК, под новое регулирование могут формально попасть практически любые пользовательские устройства со встроенными алгоритмами ИИ — от смартфонов и телевизоров до систем «умного дома». Продажа и обслуживание такой техники могут быть истолкованы как «реализация и оборот технологий ИИ». Кроме того, ограничения затронут не только иностранных вендоров из дружественных стран, но и российских дистрибуторов с долей иностранного капитала от 5%: они будут обязаны проходить согласование с правительственной комиссией по любой корпоративной сделке, что, по мнению ассоциации, парализует инвестиционную деятельность и может привести к дефициту и остановке импорта электроники.

РАТЭК предлагает синхронизировать проект с принятым Госдумой 8 июля 2026 года базовым законом об ИИ, который разграничивает ИИ общего назначения и «большие фундаментальные модели» (БФМ) — сквозные программы с более чем 1 млрд параметров (см. “Ъ” от 8 июля). «С точки зрения национальной безопасности и целей 57-ФЗ контроль государства, по нашему мнению, необходим исключительно над разработчиками таких ключевых, инфраструктурных БФМ (суверенного или национального масштаба). Включение в этот перечень бытовых пользовательских устройств и их дистрибуторов избыточно, не отвечает целям защиты государства и прямо противоречит вектору правительства РФ на ускоренную цифровую трансформацию экономики»,— отмечает представитель РАТЭК Антон Гуськов.

«Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке»,— прокомментировали обращение “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Проект не разграничивает разработчика фундаментальной модели и продавца телевизора со встроенным ИИ, и при буквальном прочтении под действие 57-ФЗ могут попасть импортеры, дистрибуторы и сервисные компании, хотя они не контролируют технологию, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов.

При этом, по его мнению, предложение РАТЭК ограничить контроль только большими фундаментальными моделями также слишком узко, так как стратегическое значение могут иметь специализированные ИИ-системы в оборонной сфере, энергетике и критической инфраструктуре. Олег Попов считает разумным риск-ориентированное регулирование с учетом назначения технологии и характера данных, а также предлагает прямо исключить из-под действия закона обычный импорт и продажу массовых товаров, где ИИ выполняет вспомогательную функцию.

В качестве примера подобного регулирования в компании «Каменская & партнеры» приводят опыт Китая, где регулирование сосредоточено на крупных моделях и платформах, а потребительский сектор выведен из-под инвестиционных ограничений. Там подчеркивают, что текущая версия законопроекта ФАС вводит не запрет, а разрешительный порядок, однако в случае принятия нынешней редакции под него попадут тысячи компаний, что приведет к неоправданной административной нагрузке, росту цен, замедлению обновления ассортимента и дефициту товаров.

Филипп Крупанин