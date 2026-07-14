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Правительство ищет источники финансирования для страхования военных рисков

Кабмин прорабатывает расширение возможностей страхования военных рисков при морских перевозках, выяснил «Ъ». Минфин предложил создать общества взаимного страхования (ОВС) с участием страховщиков и компаний реального сектора, в то время как Минтранс, Минэнерго и ЦБ выступают за расширение государственных субсидий через действующий механизм с господдержкой.

Вопрос стал особенно острым на фоне роста тарифов и отказов страховщиков. По данным страхового брокера Remind, во втором квартале 2026 года тарифы в сегменте морского страхования грузов выросли в 2–4 раза, а в последние недели страховщики начали отказывать в покрытии военных рисков в Черном и Азовском морях. Убыточность в сегменте перестрахования рисков от воздействия БПЛА за четыре месяца 2026 года составила 2800%, сообщалось в материалах Российской национальной перестраховочной компании.

Сторонники ОВС отмечают преимущества модели: страхование проводится по себестоимости (без прибыли и дивидендов), а в малоубыточные годы резервы формируют фонд будущих выплат. Однако критики указывают, что создать ОВС с достаточным капиталом для покрытия крупных убытков силами только судовладельцев нереально.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рисков — море».

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