Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут сократить с 35% до 10%
Минпромторг обсуждает корректировку программ льготного автокредитования и лизинга для электромобилей и гибридов, узнал «Ъ». Ведомство рассматривает снижение субсидируемой государством скидки с 35% до 10%, но не более 500 тыс. руб. Сейчас при покупке российских NEV-автомобилей в кредит или лизинг государство субсидирует до 35% от цены, но не более 925 тыс. руб. При этом обсуждается возможность сохранения скидки в 35% именно для высоколокализованных моделей, а остальные электромобили и гибриды российского производства смогут рассчитывать на базовые условия (скидка от 10% в зависимости от категории заемщика).
Источники «Ъ» в лизинговых компаниях и автопроме сообщили, что пока программы продолжают работать по прежним условиям, а окончательное решение, вероятно, будет принято до конца года.
Инициатором изменения выступил производитель электромобилей Evolute. Управляющий партнер бренда Андрей Резников пояснил: «Мы видим отличный разгон рынка и логично снизить субсидию, чтобы большее количество людей могли ею воспользоваться».
Подробнее — в материале «Ъ» «Тока субсидии сокращаются».
Минпромторг рассматривает корректировку программ льготного автокредитования и лизинга для отечественных электромобилей и гибридов, обсуждая сокращение субсидируемой скидки с 35% до 10%, но не более 500 тыс. рублей. Этот шаг предложен производителем Evolute, обосновывающим его необходимостью расширить доступ к субсидиям для большего числа покупателей из-за быстрого роста рынка NEV-автомобилей.
Программа льготного автокредитования является ключевым драйвером продаж отечественных автомобилей. Изначально на нее в 2024 году было выделено 17,3 млрд рублей, а затем дополнительно еще 6,5 млрд рублей. В 2025 году планируется выделить 18,06 млрд рублей, а в 2026–2027 годах — по 19,72 млрд рублей ежегодно. Однако, в 2026 году на программу льготного автокредитования предусмотрено 20 млрд рублей, а на льготный лизинг — 30 млрд рублей, что существенно ниже общего финансирования за 2025 год и прошлого года. Изменения в программе могут быть связаны с дефицитом бюджета и необходимостью «размазать» субсидии.