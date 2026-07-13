Стоимость нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с середины июня

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $83. В 21:22 мск цена росла на 9,6%, до $83,3 за баррель. Это самое высокое значение с 16 июня, следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на нью-йоркской бирже NYMEX росли на 8,6%, до $77,6 за баррель.

Рост стоимости нефти ускорился после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы в 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив.