Стоимость нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с середины июня
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $83. В 21:22 мск цена росла на 9,6%, до $83,3 за баррель. Это самое высокое значение с 16 июня, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на нью-йоркской бирже NYMEX росли на 8,6%, до $77,6 за баррель.
Рост стоимости нефти ускорился после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы в 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив.
Заявление Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы в 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив, часто приводило к скачкам цен на нефть. Ранее подобные заявления и эскалация конфликта с Ираном способствовали значительному росту нефтяных котировок, поскольку инвесторы опасались перебоев с поставками, особенно в случае перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Вместе с тем, ранее на фоне сообщений о возможности мирной сделки между США и Ираном или прекращении огня цены на нефть, наоборот, снижались. Решения Трампа часто рассматриваются экспертами как фактор, способный оказывать психологическое давление на рынок.