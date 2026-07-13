Платежное расширение

Впервые с 2023 года международная платежная система UnionPay принимает в качестве участника российскую кредитную организацию. Банк «Центр-инвест» открыл предзаказ на карты этой платежной системы. Участники рынка считают это событие знаковым, поскольку оно может свидетельствовать о смене политики UnionPay в отношении российского рынка. При этом эксперты считают, что для банка это имиджевый проект, потому как окупить его будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк «Центр-инвест» планирует в конце июля начать выпуск карт международной платежной системы UnionPay. Как рассказали “Ъ” в техподдержке банка, предзаказ на карты международной платежной системы открылся 13 июля. На сайте банка в разделе «Дебетовые карты» это предложение найти не удалось, но по ссылке, которую прислали из техподдержки, страница предзаказа открывается. «Вы получаете доступ к глобальной инфраструктуре платежей, сохраняя привычный уровень сервиса и контроля от банка Центр-инвест»,— говорится на сайте банка. Карту можно будет получить в офисах банка, которые находятся в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Волгограде, Нижнем Новгороде, Майкопе и Москве.

В 2022 году карты UnionPay выпускало более десяти банков. Однако по мере попадания их в санкционные списки количество эмитентов сокращалось. После включения в SDN List Газпромбанка и Примсоцбанка на российском рынке осталось лишь два банка, которые выпускают карты UnionPay,— Россельхозбанк (РСХБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). При этом карты АТБ принимаются во всей сети приема, которая охватывает более 180 стран, карты РСХБ — в 150 странах (не работают в ЕС с 20 июля 2025 года).

На фоне того, что потенциальное снятие санкций с РФ и появление возможности использования карт международных платежных систем (МПС) отодвигаются как минимум на следующий год, выпуск еще одним российским банком карт UnionPay эксперты оценивают положительно.

По словам источника “Ъ” на платежном рынке, это очень значимая новость, поскольку после 2022 года UnionPay не принимала новых российских членов. «Тот факт, что "Центр-инвест" начнет выпускать ее карты, означает, что платежная система начала менять свою политику в отношении российского рынка»,— считает собеседник “Ъ”.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что перевыпуск или новое получение карт МПС в дружественных юрисдикциях сталкивается в последнее время с дополнительными трудностями. «Кроме того, быстро под зарубежную поездку это сделать сложно, поэтому дополнительные возможности получения карт UnionPay востребованы клиентами»,— уверен он. Кроме того, исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова обращает внимание на то, что в условиях монополизации российской платежной инфраструктуры карты UnionPay дают возможность расширить линейку карт, поэтому она может быть полезна не только как средство платежа за границей.

Как заявили в РСХБ, всего было выпущено более 2 млн карт UnionPay. За 2025 год траты россиян за рубежом по ним превысили 67 млрд руб. Только за четыре месяца 2026 года объем операций по картам в Китае достиг 8,2 млрд руб., в 2,5 раза превысив прошлогодний результат. Популярными направлениями остаются Таиланд (объем операций 6,4 млрд руб.), Вьетнам (1,4 млрд руб.), Турция (1,3 млрд руб.). В UnionPay, АТБ и «Центр-инвесте» не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем эксперты отмечают, что с точки зрения оценки экономической эффективности вряд ли средним банкам удастся обеспечить окупаемость проекта эмиссии карт UnionPay на приемлемых сроках с учетом ограниченности существующей клиентской базы. «Но если рассматривать проект прежде всего как имиджево-маркетинговый, направленный на повышение узнаваемости бренда, то запуск эмиссии карт UnionPay видится достаточно эффективным рекламным ходом»,— считает Роман Прохоров.

Максим Буйлов