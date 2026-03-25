Воронежская структура «Черкизово» в 2025-м упустила 2,3 млрд прибыли

ООО «Черкизово-Растениеводство» из Нижнедевицка Воронежской области (входит в группу «Черкизово», одного из крупнейших производителей мясной продукции в России, контролируемого семьей Михайловых) опубликовало финотчетность за 2025 год. Наиболее существенно за год сократилась прибыль — до 1,5 млрд руб., что на 61% меньше показателя предыдущего года, когда она достигала 3,8 млрд руб.

Выручка компании по итогам прошлого года составила 16 млрд руб., снизившись на 8% по сравнению с 18 млрд руб. в 2024 году.

Себестоимость продаж, напротив, выросла. Показатель увеличился на 3% — до 13 млрд руб. против 12,4 млрд руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность компании по итогам 2025 года составила 14 млрд руб., сократившись на 12% по сравнению с 15 млрд руб. годом ранее.

Кредиторская задолженность уменьшилась более заметно — на 19%, до 4,9 млрд руб. против 6 млрд руб. в 2024 году.

ООО «Черкизово-Растениеводство» работает с 2006 года и специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. Директором компании с 2017 года является Александр Якименко. Единственным собственником выступает ООО «АПК "Михайловский"». Контролируют компанию два юрлица: 99,4% долей владеет московское ПАО "Группа Черкизово", а 0,6% — липецкое АО «Куриное Царство».

В 2023 году структуры группы, в том числе «Черкизово-Растениеводство», приобрели активы белгородского холдинга «Бенталь», связанного с бывшим топ-менеджером «Белой птицы» Виталием Лушниковым. В рамках сделки группе было передано около 11 тыс. га земли в собственность, а также права аренды еще примерно на 4 тыс. га. Участники рынка и эксперты оценивали стоимость приобретенного земельного банка не менее чем в 650 млн руб.

Анна Швечикова