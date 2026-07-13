Матузов предложил коммунальщикам начинать работу в Воронеже на рассвете

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов на пресс-конференции предложил скорректировать график работы коммунальных служб в облцентре. По его словам, летом они должны приводить город в порядок не с 9 до 18, а начиная с 3 утра. Также спикер регпарламента отметил, что постоянно замечает коммунальщиков «на перерыве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель воронежской облдумы Юрий Матузов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Председатель воронежской облдумы Юрий Матузов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава облдумы согласился с тем, что городская сфера ЖКХ недофинансирована, но отметил, что и в рамках имеющихся средств «можно выстроить работу несколько по-другому».

«Хотя бы центр у нас уже должен блестеть. Надо каждому начинать с себя. Сейчас мэр на меня, наверное, обидится, но если бы это только один я видел. А это же и вы видите. И жители видят»,— сказал Юрий Матузов, обращаясь к журналистам на пресс-конференции.

Господин Матузов вспомнил работу на посту главы Бутурлиновского района Воронежской области, который занимал до перехода в облдуму, и сказал, что «вручную докручивал» работу местных коммунальных служб. Он добавил, что для этого мэр должен каждый день проходить пешком три улицы.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Юрий Матузов также рассказал, почему его коллеги не комментируют бензиновый кризис, и назвал ситуацию с топливом в воронежском сельском хозяйстве некритичной.

Алина Морозова, Сергей Калашников