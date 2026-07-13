Отвечать придется всей картелью

Верховный суд РФ (ВС) закрепил пониженный стандарт доказывания наличия картельного сговора на торгах. Для того чтобы установить нарушение, достаточно признаков единой ценовой стратегии и косвенных доказательств — ряда совпадений между предприятиями, например, по части сотрудников, IP-адресам, местонахождению офисов. При этом давние финансовые связи между юрлицами не оправдывают координацию их действий, если речь идет об имитации конкурентной борьбы ради поддержания высокой стоимости контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение по делу, в котором управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу усмотрело в действиях организаций ООО «Пассажир ТВ» и ООО «Технические проекты» картельный сговор на торгах — нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Речь шла о десяти закупках 2022–2023 годов для ГУП «Горэлектротранс». УФАС установило, что заявки подавались с одного IP, юрлица находились по одному адресу, являлись взаимными кредиторами и дебиторами, имели общих контрагентов. При участии в торгах сторонних конкурентов компании активно снижали цену, а в их отсутствие снижение не превышало 0,5–1% либо отсутствовало вовсе, что, по мнению управления, указывало на картель.

Предприятия оспорили решение УФАС. Арбитражные суды заняли сторону бизнеса, указав, что совместная финансово-хозяйственная деятельность и единая инфраструктура объясняются давними финансовыми отношениями компаний, а участники торгов не обязаны существенно снижать цену контракта без учета рентабельности проекта. Но по жалобе УФАС дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила эти решения.

Из определения ВС следует, что арбитражные суды не оценили в совокупности косвенные доказательства координации цен, а наличие прямых письменных договоренностей для установления картеля необязательно.

Достаточно установить, что компании намеренно следовали общему плану поведения, позволяющему им извлечь выгоду из ограничения конкуренции. В частности, о координации могут свидетельствовать «совпадение IP-адресов при подаче заявок, идентичность оформления документов, пересечение кадрового состава, использование единой инфраструктуры, синхронность ценовых предложений и чередование побед», разъяснила коллегия судей.

В этом деле ВС усмотрел такие обстоятельства и указал, что организации не привели разумных экономических причин символического снижения цены в закупках, где они конкурировали только друг с другом. При этом суды не установили, что такой уровень снижения цены обычен для аналогичных торгов.

Кроме того, ВС категорически не согласился с тем, что наличие финансовых или организационных связей между компаниями исключает конкуренцию между ними, отметив, что при участии в одних и тех же закупках лица становятся конкурентами и их действия влияют на механизм торгов.

Со ссылкой на разъяснения Конституционного суда РФ экономколлегия напомнила, что до поправок 2023 года регулирование давало иммунитет от претензий за картельный сговор между юрлицами, одно из которых контролирует второе более чем на 50%. Но на момент спорных торгов «Технические проекты» не были юридически связаны с «Пассажир ТВ». А c середины 2023 года иммунитет для входящих в одну группу лиц не распространяется на сговоры на торгах, напомнил ВС. В итоге иск компаний был отклонен.

ВС оценил совокупность собранных по делу доказательств и подтвердил законность решения ведомства, сообщили “Ъ” в пресс-службе ФАС. Там добавили, что эта позиция ВС «имеет существенное значение для правоприменительной практики, закрепляя сформированный ранее подход к доказыванию картельных сговоров». В 2025 году ФАС возбудила 358 дел по признакам заключения антиконкурентных соглашений, из них 121 — по картелям на торгах, что на 34% больше, чем в 2024 году. Более того, доля возбужденных дел в первой половине этого года на основе данных ГИС «Антикартель» составила 38,9% от общего количества дел центрального аппарата ФАС, что показывает эффективность этой системы, уточнили в федеральной службе.

В «Технических проектах» (им сейчас принадлежит 51% в «Пассажир ТВ») в понедельник не ответили на запрос “Ъ”.

Пониженный стандарт картеля

Старший консультант юрфирмы «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова обращает внимание, что из всех антимонопольных нарушений именно за картельные соглашения, повлекшие крупный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ). Тем временем антикартельная активность в закупках растет, подчеркивает управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик, связывая это с расширением возможностей службы: в 2023 году ФАС возбудила 287 дел об антиконкурентных соглашениях и координации деятельности, в 2024 году — 315, а в 2025 году — уже 385. Более того, добавляет юрист, число закупок, затронутых такими соглашениями, выросло за год с 4,4 тыс. до 7,1 тыс., а совокупная начальная цена этих контрактов достигла почти 230 млрд руб.

Руководитель антимонопольной практики МКА «Аронов и партнеры» Оксана Кромская поясняет, что благодаря ГИС «Антикартель» ФАС становится проще доказывать картели по цифровым следам, формирующим тот самый пул косвенных доказательств. В 2025 году уже более 21% картелей на торгах было раскрыто с помощью этой системы, подтверждает Ярослав Кулик.

229,9 миллиарда рублей составила общая начальная цена контрактов на торгах, в рамках которых ФАС в 2025 году выявила картельные соглашения.

ВС поддержал применение пониженного стандарта доказывания наличия картеля, констатирует партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров. Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев считает, что решение усиливает позицию ФАС, но не освобождает службу от обязанности объяснить, почему набор обстоятельств указывает именно на сговор, а не на случайное совпадение или обычное рыночное поведение. По его мнению, для бизнеса подход становится жестче, поскольку недостаточно просто заявить, что закон не обязывает активно снижать цену на торгах, и, если ФАС показала признаки общей стратегии, компаниям придется представить контрдоказательства. Госпожа Стрелкова видит наибольшие риски быть привлеченными к ответственности за картель у компаний, которые на торгах минимально снижают цену, что может быть воспринято ФАС как имитация конкурентной борьбы, особенно при отсутствии реальных конкурентов.

Между тем господин Костоваров полагает, что для подтверждения картеля в этом деле недостаточно установленных обстоятельств, в частности нет объяснения, в чем могла заключаться выгода бизнеса от своего поведения: «Если бы в торгах приняла участие только одна из двух компаний, торги признали бы несостоявшимися и контракт был бы заключен с учетом все того же незначительного снижения цены».

Ян Назаренко, Анна Занина