Имитация вне конкуренции

Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, что может служить подтверждением картельного сговора, за который налагаются оборотные штрафы. По мнению антимонопольного органа, такими доказательствами могут выступать совпадение адреса компаний и некоторых сотрудников, одинаковый IP для отправки заявок и единая стратегия действий на торгах. Две подозреваемые в сговоре организации снижали цену контракта максимум на 1% при отсутствии на аукционе сторонних участников и, напротив, активно торговались при наличии других конкурентов. Арбитражные суды сочли, что эти факторы еще не доказывают наличие картеля, но теперь в деле разберется экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о предполагаемом картельном сговоре. В сентябре 2024 года управление ФАС по Санкт-Петербургу усмотрело в действиях ООО «Пассажир ТВ» и ООО «Технические проекты» нарушение ст. 11 закона «О защите конкуренции», а именно — заключение антиконкурентного соглашения, которое может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Внимание ведомства привлекли закупки петербургского ГУП «Горэлектротранс» 2022–2023 годов на поставку транспортно-информационных систем, сопровождение проекта «Туристический трамвай» и художественное оформление подвижного состава.

УФАС посчитало, что эти два ООО, которые в тот период не входили в одну группу, на торгах фактически не конкурировали: их заявки подавались с одного IP, компании располагались по одному адресу, имели общих контрагентов, пересекающийся штат и выдавали доверенности одним и тем же лицам.

Когда в торгах участвовали сторонние компании, «Пассажир ТВ» и «Технические проекты» активно торговались, если же конкурентов не было, снижение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) составляло не более 0,5–1%, что свидетельствовало о сговоре, по мнению ведомства.

Предприятия оспорили решение УФАС, и арбитражные суды трех инстанций признали его недействительным. Само по себе использование единой инфраструктуры обусловлено давними взаимными финансовыми отношениями компаний, а закон, отметили суды, не обязывает участников торгов существенно снижать цену контракта без учета его рентабельности. ФАС же не доказала, что подозреваемые в сговоре компании пытались ограничить участие в торгах иных хозяйствующих субъектов, говорилось в судебных актах.

Стратегия пассажира

УФАС обратилось в ВС, настаивая, что действия компаний «Пассажир ТВ» и «Технические проекты» свидетельствуют о «единой стратегии поведения, позволяющей извлечь максимальную выгоду за счет минимального снижения НМЦК». По мнению ведомства, арбитражные суды должны были оценить все доказательства в совокупности: является ли такое снижение цены обычным, есть ли признаки единой стратегии в поведении участников и могла ли она повлечь извлечение выгоды. Кроме того, ФАС отметила, что эти ООО ведут деятельность на разных товарных рынках, но совместно участвуют и в тех торгах, которые не соответствуют профилю одной из компаний, тем самым «создавая имитацию конкурентной борьбы». ВС передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 8 июля.

В ФАС в понедельник не смогли ответить на запрос “Ъ”.

Гендиректор «Технических проектов» (сейчас им принадлежит 51% в «Пассажир ТВ») Михаил Бурцев сообщил “Ъ”, что считает дело прецедентным и надеется, что «все обстоятельства будут оценены судом внимательно и беспристрастно, ведь бизнес в нашей стране имеет право на защиту и справедливость».

Разумное поведение и цифровой след

Согласно докладу ФАС, в 2025 году было возбуждено 358 дел об антиконкурентных соглашениях, по итогам которых вынесено 246 решений о признании нарушения. Руководитель направления ценообразования антимонопольной практики КА Delcredere Мария Меркулова отмечает, что помимо взыскания оборотных штрафов с компаний, уличенных в картельном сговоре, с 2025 года появились случаи взыскания прокуратурой в доход РФ с участников картеля стоимости всего полученного по контрактам.

Для квалификации картеля не требуется наличие письменного или устного соглашения между лицами, достаточно совокупности косвенных доказательств, указывающих на единую модель поведения, говорит госпожа Меркулова. Чаще всего это цифровой след, системный анализ поведения в нескольких закупках, общая экономическая логика действий, тогда как в отсутствие сговора у участников должно быть разумное конкурентное поведение, поясняет старший юрист Orchards Александра Мурашова. С 2025 года запущена ГИС «Антикартель», которая с помощью ИИ помогает ФАС выявлять признаки сговоров, уточняет госпожа Меркулова.

78 процентов исков бизнеса об оспаривании решений ФАС о нарушении закона о контрактной системе были отклонены судами в 2025 году, по данным ФАС.

Руководитель коммерческой практики юрфирмы «АНП Зенит» Екатерина Подосенова добавляет, что сами по себе цифровые следы и экономическая связь лиц еще не говорят о нарушении, если эти доказательства не подтверждены анализом поведения на торгах. Разное поведение при наличии или отсутствии сторонних конкурентов, по ее мнению, вполне может указывать на сговор. Партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров, напротив, считает, что обстоятельства, на которые ссылается ФАС, могут свидетельствовать не о картеле, а о наличии фактической аффилированности между участниками торгов. Это означает, что участники преследуют единый экономический интерес, уточняет юрист, что исключает квалификацию соглашения между ними как картеля.

У управляющего партнера ALUMNI Partners Николая Вознесенского вопросы вызывает также довод ФАС о том, что компании работали на разных товарных рынках: «Если это так, то каким образом такая стратегия может привести к поддержанию цены и тем более извлечению выгоды? И не является ли это случаем пассивного участия в торгах, не препятствующего конкуренции?» Исход этого дела в ВС продемонстрирует, будет ли неактивное участие в торгах экономически взаимосвязанных лиц в основном рассматриваться как картель, или суды возложат на ФАС обязанность доказывать конкретную антиконкурентную стратегию, указывает господин Вознесенский. Господин Костоваров надеется увидеть отход от практики применения ФАС пониженного стандарта доказывания.

Ян Назаренко, Анна Занина