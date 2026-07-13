Бразильский полузащитник Андрей Сантос стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник Андрей Сантос перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манчестерского клуба.

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Фото: Kirsty Wiggleswort, File / AP Андрей Сантос

Фото: Kirsty Wiggleswort, File / AP

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять лет, также предусмотрена возможность продления. По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» заплатил за переход £48 млн. Еще £2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Андрей Сантос выступал за «Челси» с 2023 года. В 47 матчах за клуб он забил три гола. В составе лондонской команды полузащитник стал победителем клубного чемпионата мира (2025). Также игрок выступал за французский «Страсбур», английский «Ноттингем Форест» и бразильский «Васко да Гама».

Таисия Орлова