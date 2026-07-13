Путин пообещал поддержку и.о. президента Южной Осетии Камболову
Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать и.о. президента Южной Осетии Марата Камболова. На встрече с политиком он пожелал ему успехов на выборах.
Владимир Путин и Марат Камболов
Фото: Администрация Президента России
«Будем делать все для того, чтобы вас поддержать», - сказал Владимир Путин.
Господин Камболов поблагодарил российского президента за особое отношение к народу Южной Осетии. Он подчеркнул, что южноосетинский народ «ориентирован на Российскую Федерацию» и что «роль РФ для Южной Осетии велика».
Марат Камболов стал врио главы государства после того, как 23 июня Алан Гаглоев объявил об отставке. Вскоре он был назначен советником президента России. На прошлой неделе Марата Камболова выдвинули кандидатом в президенты Южной Осетии. Выборы пройдут 18 сентября.
Поддержка Владимиром Путиным кандидата в президенты Южной Осетии Марата Камболова продолжает череду встреч и политических решений, направленных на углубление интеграции между Россией и частично признанным государством. Ранее, 9 мая, был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия, который заложил основы для интеграции в различных сферах, включая экономику, внешнюю политику, оборону и даже трудовое законодательство. Этот документ был воспринят бывшим президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который недавно ушел в отставку, как начало «воссоединения осетинского народа».
Марат Камболов, который стал врио главы Южной Осетии после отставки Алана Гаглоева 23 июня, ранее занимал должность госсоветника президента республики и был премьер-министром. Его кандидатура на пост премьера была одобрена парламентом Южной Осетии единогласно. Тем временем Алан Гаглоев перешел на должность советника президента России Владимира Путина, что, по его словам, является важным шагом для приближения присоединения Южной Осетии к России. Россия, признавшая независимость Южной Осетии в 2008 году после войны с Грузией, ранее отклоняла подобные просьбы Цхинвала, однако риторика по этому вопросу меняется.