Путин пообещал поддержку и.о. президента Южной Осетии Камболову

Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать и.о. президента Южной Осетии Марата Камболова. На встрече с политиком он пожелал ему успехов на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Марат Камболов

Фото: Администрация Президента России Владимир Путин и Марат Камболов

Фото: Администрация Президента России

«Будем делать все для того, чтобы вас поддержать», - сказал Владимир Путин.

Господин Камболов поблагодарил российского президента за особое отношение к народу Южной Осетии. Он подчеркнул, что южноосетинский народ «ориентирован на Российскую Федерацию» и что «роль РФ для Южной Осетии велика».

Марат Камболов стал врио главы государства после того, как 23 июня Алан Гаглоев объявил об отставке. Вскоре он был назначен советником президента России. На прошлой неделе Марата Камболова выдвинули кандидатом в президенты Южной Осетии. Выборы пройдут 18 сентября.