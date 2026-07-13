Таксистам в России разрешили работать на электромобиле «Атом»

Электромобиль «Атом» автопроизводителя «Кама» включили в список автомобилей, допущенных для работы в такси. Это следует из документа на сайте Минпромторга.

Теперь в список входят 30 моделей. Помимо «Камы», в него включены автомобили марок Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, АТС и Jetour.

Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу 1 марта. Для включения автомобиля в реестр такси необходимо соблюсти одно из требований. Первое — машина произведена в рамках инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Второе — общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством для госзакупок. Сейчас порог составляет 3200 баллов. С января 2027 года его повысят до 3500 баллов, а с 2028-го — до 3700 баллов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заказ принят».