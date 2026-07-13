Таксистам в России разрешили работать на электромобиле «Атом»
Электромобиль «Атом» автопроизводителя «Кама» включили в список автомобилей, допущенных для работы в такси. Это следует из документа на сайте Минпромторга.
Теперь в список входят 30 моделей. Помимо «Камы», в него включены автомобили марок Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, АТС и Jetour.
Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу 1 марта. Для включения автомобиля в реестр такси необходимо соблюсти одно из требований. Первое — машина произведена в рамках инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Второе — общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством для госзакупок. Сейчас порог составляет 3200 баллов. С января 2027 года его повысят до 3500 баллов, а с 2028-го — до 3700 баллов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Заказ принят».
Включение электромобиля «Атом» в список разрешенных для такси происходит на фоне более широких инициатив по развитию использования электромобилей в таксомоторной отрасли России. Проект «Атом» компании АО «Кама» зародился в 2021 году при поддержке «КамАЗа», а предсерийная сборка прототипов началась в начале 2025 года. Цель проекта — выпускать электромобили в том числе для такси и каршеринга, с планами по открытию специализированных сервисных центров в Казани, Набережных Челнах, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Закон о локализации автомобилей для такси, вступивший в силу 1 марта, является частью стратегии поддержки российского автопрома и повышения уровня локализации производства. Этот закон, продвигаемый АвтоВАЗом и поддержанный президентом Владимиром Путиным, обязывает таксопарки использовать автомобили российской сборки или с высокой долей отечественных компонентов. Однако у отрасли есть опасения, что эти требования могут привести к уходу до 200 тысяч водителей из-за высокой стоимости локализованных машин и нехватки инфраструктуры. Несмотря на критику, Минпромторг продолжает обновлять и расширять перечень разрешенных моделей.
Идея обязательной квоты на электромобили для таксопарков рассматривается как дополнение к закону о локализации. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предлагает ввести 5-процентную квоту на электромобили российского производства при обновлении парка, что, по их оценкам, позволит дополнительно продавать до 4 тысяч таких машин ежегодно. Однако участники рынка такси отмечают, что отрасль не готова к таким обязательствам из-за недостатка зарядной инфраструктуры, сервисных центров и квалифицированных специалистов, а также из-за финансовой нагрузки.