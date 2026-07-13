Орловские города и села ранжировали по финансовой состоятельности
Департамент финансов Орловской области утвердил перечни городских и сельских поселений на 2027 год в зависимости от доли дотаций в собственных доходах. Классификация охватывает все территории — от практически самостоятельных муниципалитетов до тех, чей бюджет более чем наполовину формируется за счет внешних вливаний. Соответствующий документ появился на портале правительства Орловской области.
В первую категорию вошли муниципалитеты, где доля дотаций и налоговых доходов по дополнительным нормативам за два года не превышала 5% от доходов бюджета. В перечень вошли 14 городских поселений (включая Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль) и 38 сельских поселений.
Во вторую категорию (доля дотаций — от 5%) попали Орел, Ливны и Орловский округ, а также два городских поселения и 169 сельских.
Третья категория объединяет территории, где доля дотаций за два из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20% (за исключением субвенций и иных целевых трансфертов). В нее вошли 101 сельское поселение, 23 муниципальных района и Мценск.
В четвертую категорию — с уровнем дотаций свыше 50% — включены 17 сельских поселений.
На прошлой неделе стало известно, что власти Орла и Мценска нашли банки для открытия невозобновляемых кредитных линий с лимитами на 315 млн и 30 млн руб. соответственно. Привлеченные средства направят на покрытие бюджетного дефицита и погашение существующих муниципальных долгов.