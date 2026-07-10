Нижегородку арестовали по обвинению в посягательстве на жизнь полицейского

Полицейские задержали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода местную жительницу, обвиняемую в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Она ударила их коллегу ножом в шею и скрылась, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Нападение на участкового полиции произошло на улице Старых Производственников, уточнили в СУ СК по Нижегородской области. Полицейские вели нижегородку в отдел как свидетельницу по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью, но внезапно она напала на участкового, добавили в МВД.

Обвиняемая арестована.

Владимир Зубарев