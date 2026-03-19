Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покидает должность

Как стало известно «Ъ-Приволжье», Андрей Травкин покидает должность прокурора Нижегородской области после истечения пятилетнего срока полномочий. На сайте прокуратуры региона информации о господине Травкине больше нет, в пресс-службе информацию о кадровых изменениях пока не комментируют.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам источников «Ъ-Приволжье», Андрей Травкин переходит на должность в подразделение Генеральной прокуратуры. Обязанности руководителя региональной прокуратуры исполняет первый заместитель Михаил Должиков. Назначение нового прокурора Нижегородской области ожидается в апреле.

Андрей Травкин был утвержден прокурором Нижегородской области в марте 2021 года. До перехода в нижегородскую прокуратуру работал первым зампрокурора Астраханской области.