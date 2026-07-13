Умар Кремлев поздравил российских борцов с рекордным числом наград на юниорском ЧЕ
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поздравил сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Национальная команда завоевала рекордные 27 медалей из 29 возможных.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Это было мощно. Сборная России на первенстве Европы U-20 по борьбе выступила так, как и должна выступать сильнейшая команда. 27 медалей из 29 возможных — это рекорд. Такого еще не было никогда. Блестящий результат. Наши ребята уверенно забрали первое место в командном зачете с большим отрывом»,— сказал Умар Кремлев, также занимающий пост председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России. Кроме того, господин Кремлев поздравил тренеров сборной — Дениса Форова, Малика Тедеева и Зелимхана Гусейнова.
Турнир проходил с 6 по 12 июля в Северной Македонии. Награды разыгрывались в трех стилях — вольной, женской и греко-римской борьбе. Российские спортсмены взяли 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей во всех дисциплинах.
Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA) и председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), активно поддерживает спортсменов, в том числе финансово. Ранее он и президент ФСБР Михаил Мамиашвили вручили денежные сертификаты победителям и призерам чемпионата Европы по спортивной борьбе на общую сумму 39 млн рублей. Победители получили 3 млн рублей, серебряные и бронзовые призеры — 2 млн и 1 млн рублей соответственно. Он также заявлял о планах резко увеличить призовые фонды в боксе, чтобы чемпионы мира получали до $1 млн, а общий фонд чемпионата мира по боксу в 2028 году составит $25 млн. Федерация спортивной борьбы России также анонсировала увеличение призового фонда основных чемпионатов страны до 50 млн рублей. За победу на чемпионатах мира российские борцы будут получать автомобили.
IBA под руководством Умара Кремлева последовательно борется за право российских и белорусских спортсменов выступать на международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Еще осенью 2022 года IBA отменила запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Это решение стало одной из причин длительного конфликта между IBA и МОК: в 2023 году IBA была лишена признания МОК и исключена из олимпийского движения. Тем не менее, организация продолжает проводить собственные турниры. World Boxing, созданная в качестве альтернативы IBA, теперь будет регулировать бокс на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.