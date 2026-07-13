Умар Кремлев поздравил российских борцов с рекордным числом наград на юниорском ЧЕ

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поздравил сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Национальная команда завоевала рекордные 27 медалей из 29 возможных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это было мощно. Сборная России на первенстве Европы U-20 по борьбе выступила так, как и должна выступать сильнейшая команда. 27 медалей из 29 возможных — это рекорд. Такого еще не было никогда. Блестящий результат. Наши ребята уверенно забрали первое место в командном зачете с большим отрывом»,— сказал Умар Кремлев, также занимающий пост председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России. Кроме того, господин Кремлев поздравил тренеров сборной — Дениса Форова, Малика Тедеева и Зелимхана Гусейнова.

Турнир проходил с 6 по 12 июля в Северной Македонии. Награды разыгрывались в трех стилях — вольной, женской и греко-римской борьбе. Российские спортсмены взяли 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей во всех дисциплинах.

Арнольд Кабанов