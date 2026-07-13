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Лучшие против сильнейших

Сборные Франции и Испании встречаются в полуфинале чемпионата мира

Во вторник, 14 июля, в первом полуфинале североамериканского чемпионата мира в Арлингтоне сыграют две сборные, которых многим хотелось бы увидеть сталкивающимися друг с другом на раунд позже. Французы и испанцы больше остальных походят на главных претендентов на титул, а расклад в противостоянии двух футбольных флагманов содержит столько неизвестных и переменных, что, изучая его, можно сломать голову.

Сборная Франции на чемпионате мира забила 16 мячей, половина из них на счету Килиана Мбаппе

Сборная Франции на чемпионате мира забила 16 мячей, половина из них на счету Килиана Мбаппе

Фото: David Butler Ii / Reuters

Сборная Франции на чемпионате мира забила 16 мячей, половина из них на счету Килиана Мбаппе

Фото: David Butler Ii / Reuters

Это похоже на сложившийся в футбольном сообществе прочный консенсус. А его соль наиболее емко и авторитетно, видимо, сформулировал Арсен Венгер, тренер-легенда, к чьему мнению давно принято прислушиваться исключительно внимательно. «Если кто-то и может на этом чемпионате мира остановить сборную Франции, то это испанцы»,— сказал он в одном из подкастов. Венгеру пришлось уточнять, что его, француза, резюме в данном случае не от сердца, а абсолютно беспристрастное, основанное на фактах и наблюдениях. Но ремарка была лишней. Примерно такого же мнения придерживаются другие эксперты, а еще букмекеры и голосующие на сайтах разных медиаресурсов болельщики.

Для всех этот матч — чуть ли не вровень с тем, который состоится 19 июля и определит обладателя золота. В нем бы им, французам и испанцам, пересечься, было бы куда справедливее.

Объяснять, откуда родом это ощущение, просто и приятно. Понятен, кристально, можно сказать, прозрачен статус участников матча в Техасе. Сборная Испании — действующий чемпион Европы, сборная Франции — финалист двух предыдущих чемпионатов мира. Понятны и прозрачны их достижения на нынешнем чемпионате. У французов громадное количество забитых голов — 16 в 6 матчах. У аргентинцев, которые через день в другом полуфинале встретятся с англичанами, на мяч больше, но они четырежды отличились в дополнительное время. А у французов его не было, укладывались в основное. У испанцев поражает статистика голов пропущенных. Кроме бельгийцев, разок отличившихся в четвертьфинале, ворота сборной Испании никто не распечатывал.

Но самое важное то, как складывался их путь к этому матчу. Командам из второго полуфинала доводилось в play-off повисеть на ведущем в пропасть тоненьком волоске, отчаянно пытаясь не сорваться вниз. Испанцы прошли через трудные матчи со сборными Португалии и Бельгии, в которых все решали голы в концовке Микеля Мерино. Французы — через изнурительную, с синяками и шишками, битву с парагвайцами. Но, строго говоря, в положении, хотя бы отдаленно похожем на то, в котором побывали аргентинцы и англичане, ни те, ни другие не оказывались. Им даже отыгрываться не приходилось.

Куда сложнее разглядеть нюансы, которые готовы качнуть зыбкий расклад в схватке двух гигантов в чью-то пользу.

В странах, которые представляют полуфиналисты, их поиском в минувшие пару дней занимались с такой же тщательностью, с какой во времена «золотой лихорадки» вглядывался в ситечко уставший старатель, надеясь увидеть в мутной воде блеск крупинок вожделенного металла. Во Франции, разумеется, цеплялись за некоторую неэффективность испанской атаки, прежде всего того элемента, что представляется ключевым. У Ламина Ямаля за весь турнир один гол (еще в матче группового этапа против саудовцев, в котором испанцы обошлись бы и без него) и ноль голевых передач. И ощущение, что вундеркинд, который в понедельник отметил 19-летие, приехав на чемпионат с недолеченной травмой, привычную волшебную форму так до конца и не восстановил, возникло не только у переживающих за сборную Франции.

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В Испании цеплялись не столько за микроповреждения, из-за которых в четвертьфинале с марокканцами не доиграли до финального свистка Ману Коне и Килиан Мбаппе, лучший вместе с Лионелем Месси бомбардир первенства с восемью голами в активе, сколько за то обстоятельство, что у французской команды до сих пор не было подходящего для проверки себя перед матчем с таким особенным оппонентом теста. Даже убедительно пройденные в четвертьфинале марокканцы при всем их несомненном классе — они не про владение мячом. А владение, испанская коронка,— это нагрузка на и так подрагивающую и заигрывающуюся французскую оборону.

Еще, разумеется, грели душу в преддверии страшной стычки воспоминания.

У французов — давние. Скажем, про единственный матч с испанцами на чемпионатах мира. 20 лет назад перед 1/8 финала немецкого первенства все ждали, что невнятные французы с уже объявившим, что карьеру завершает, Зинедином Зиданом станут легкой добычей для разогнавшихся испанцев. Но добычей как раз стали испанцы, проигравшие — 1:3.

Мировые СМИ о полуфиналах чемпионата мира

У испанцев эти воспоминания гораздо свежее. В первую очередь они связаны тоже с Германией, с полуфиналом чемпионата Европы 2024 года, с победой со счетом 2:1. Правда, и они вряд ли актуальны — хотя бы потому, что на том соревновании сборная Франции выглядела куда хуже, чем сейчас, а впереди у нее не было нынешнего чудесного квартета из Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и по очереди присоединяющихся к ним, ничего, по сути, не меняя, Дезире Дуэ и Брэдли Баркола. Была лишь его половинка — из Мбаппе и Дембеле. А этот квартет — главное сокровище французов в Северной Америке.

Алексей Доспехов

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