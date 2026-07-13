Лучшие против сильнейших

Во вторник, 14 июля, в первом полуфинале североамериканского чемпионата мира в Арлингтоне сыграют две сборные, которых многим хотелось бы увидеть сталкивающимися друг с другом на раунд позже. Французы и испанцы больше остальных походят на главных претендентов на титул, а расклад в противостоянии двух футбольных флагманов содержит столько неизвестных и переменных, что, изучая его, можно сломать голову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Франции на чемпионате мира забила 16 мячей, половина из них на счету Килиана Мбаппе

Фото: David Butler Ii / Reuters Сборная Франции на чемпионате мира забила 16 мячей, половина из них на счету Килиана Мбаппе

Фото: David Butler Ii / Reuters

Это похоже на сложившийся в футбольном сообществе прочный консенсус. А его соль наиболее емко и авторитетно, видимо, сформулировал Арсен Венгер, тренер-легенда, к чьему мнению давно принято прислушиваться исключительно внимательно. «Если кто-то и может на этом чемпионате мира остановить сборную Франции, то это испанцы»,— сказал он в одном из подкастов. Венгеру пришлось уточнять, что его, француза, резюме в данном случае не от сердца, а абсолютно беспристрастное, основанное на фактах и наблюдениях. Но ремарка была лишней. Примерно такого же мнения придерживаются другие эксперты, а еще букмекеры и голосующие на сайтах разных медиаресурсов болельщики.

Для всех этот матч — чуть ли не вровень с тем, который состоится 19 июля и определит обладателя золота. В нем бы им, французам и испанцам, пересечься, было бы куда справедливее.

Объяснять, откуда родом это ощущение, просто и приятно. Понятен, кристально, можно сказать, прозрачен статус участников матча в Техасе. Сборная Испании — действующий чемпион Европы, сборная Франции — финалист двух предыдущих чемпионатов мира. Понятны и прозрачны их достижения на нынешнем чемпионате. У французов громадное количество забитых голов — 16 в 6 матчах. У аргентинцев, которые через день в другом полуфинале встретятся с англичанами, на мяч больше, но они четырежды отличились в дополнительное время. А у французов его не было, укладывались в основное. У испанцев поражает статистика голов пропущенных. Кроме бельгийцев, разок отличившихся в четвертьфинале, ворота сборной Испании никто не распечатывал.

Но самое важное то, как складывался их путь к этому матчу. Командам из второго полуфинала доводилось в play-off повисеть на ведущем в пропасть тоненьком волоске, отчаянно пытаясь не сорваться вниз. Испанцы прошли через трудные матчи со сборными Португалии и Бельгии, в которых все решали голы в концовке Микеля Мерино. Французы — через изнурительную, с синяками и шишками, битву с парагвайцами. Но, строго говоря, в положении, хотя бы отдаленно похожем на то, в котором побывали аргентинцы и англичане, ни те, ни другие не оказывались. Им даже отыгрываться не приходилось.

Куда сложнее разглядеть нюансы, которые готовы качнуть зыбкий расклад в схватке двух гигантов в чью-то пользу.

В странах, которые представляют полуфиналисты, их поиском в минувшие пару дней занимались с такой же тщательностью, с какой во времена «золотой лихорадки» вглядывался в ситечко уставший старатель, надеясь увидеть в мутной воде блеск крупинок вожделенного металла. Во Франции, разумеется, цеплялись за некоторую неэффективность испанской атаки, прежде всего того элемента, что представляется ключевым. У Ламина Ямаля за весь турнир один гол (еще в матче группового этапа против саудовцев, в котором испанцы обошлись бы и без него) и ноль голевых передач. И ощущение, что вундеркинд, который в понедельник отметил 19-летие, приехав на чемпионат с недолеченной травмой, привычную волшебную форму так до конца и не восстановил, возникло не только у переживающих за сборную Франции.

В Испании цеплялись не столько за микроповреждения, из-за которых в четвертьфинале с марокканцами не доиграли до финального свистка Ману Коне и Килиан Мбаппе, лучший вместе с Лионелем Месси бомбардир первенства с восемью голами в активе, сколько за то обстоятельство, что у французской команды до сих пор не было подходящего для проверки себя перед матчем с таким особенным оппонентом теста. Даже убедительно пройденные в четвертьфинале марокканцы при всем их несомненном классе — они не про владение мячом. А владение, испанская коронка,— это нагрузка на и так подрагивающую и заигрывающуюся французскую оборону.

Еще, разумеется, грели душу в преддверии страшной стычки воспоминания.

У французов — давние. Скажем, про единственный матч с испанцами на чемпионатах мира. 20 лет назад перед 1/8 финала немецкого первенства все ждали, что невнятные французы с уже объявившим, что карьеру завершает, Зинедином Зиданом станут легкой добычей для разогнавшихся испанцев. Но добычей как раз стали испанцы, проигравшие — 1:3.

У испанцев эти воспоминания гораздо свежее. В первую очередь они связаны тоже с Германией, с полуфиналом чемпионата Европы 2024 года, с победой со счетом 2:1. Правда, и они вряд ли актуальны — хотя бы потому, что на том соревновании сборная Франции выглядела куда хуже, чем сейчас, а впереди у нее не было нынешнего чудесного квартета из Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и по очереди присоединяющихся к ним, ничего, по сути, не меняя, Дезире Дуэ и Брэдли Баркола. Была лишь его половинка — из Мбаппе и Дембеле. А этот квартет — главное сокровище французов в Северной Америке.

Алексей Доспехов