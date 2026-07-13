Вечером 13 июля в Астрахани работают пять заправок «Лукойла» вместо двух

Еще три заправки открылись в Астрахани вечером 13 июля. Такое решение приняли по итогам совещания оперштаба, сообщила пресс-служба губернатора.

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С 17:00 до 23:55 бензин будут продавать на АЗС «Лукойл» на ул. Керченской, 18, ул. Аэропортовской, 5, ул. Анри-Барбюса, 27В. Дополнительное топливо продолжат направлять в муниципальные районы ежедневно. Остальные заправки работают в соответствии с расписанием. Актуальные графики будут публиковать в каналах губернатора Игоря Бабушкина.

В пресс-службе сообщили, что график работы АЗС составляется вечером для следующего дня с учетом оперативной ситуации и текущих запасов на базе и станциях. Адреса действующих заправок могут меняться. Жителям рекомендуют не занимать очередь заранее, так как это приводит к бесконечным очередям.

Ранее власти региона приняли решение с 9 июля ввести ограничения на АЗС — отпуск топлива по номерам, чтобы справиться с повышенным спросом и ажиотажем. В четные дни месяца бензин продают владельцам машин, номера которых оканчиваются на четные цифры: 2, 4, 6, 8, 0. Сегодня, 13 июля, топливо отпускают автомобилям с номерами, оканчивающимися на нечетные цифры: 1, 3, 5, 7, 9.

Нина Шевченко