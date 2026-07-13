Российских триатлонистов допустили к смешанным эстафетам в нейтральном статусе
Международная федерация триатлона (World Triathlon) разрешила российским спортсменам участвовать в смешанных эстафетах в нейтральном статусе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
«Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon! Благодарю министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международной федерации триатлона за совместную работу, которая дает видимый результат»,— написала госпожа Шойгу.
С апреля российские юниоры и параатлеты допущены к турнирам под эгидой World Triathlon с национальной символикой. Ранее в июле коммерческая серия Ironman разрешила российским и белорусским триатлонистам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
Решение Международной федерации триатлона (World Triathlon) о допуске российских спортсменов к смешанным эстафетам является частью более широкой тенденции. Ранее в марте 2022 года World Triathlon временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за российской военной операции на Украине. Однако 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, при условии, что они не представляют российские силовые ведомства и не поддерживали «боевые действия».
При этом стоит отметить, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в мае 2023 года уже допускала российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе, а в январе 2026 года разрешила российским и белорусским штангистам юниорского и молодежного возраста выступать с национальной символикой. Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) также допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям с использованием национальной символики. Это свидетельствует о постепенно меняющейся политике международных федераций в отношении российских спортсменов.