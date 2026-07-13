Российских триатлонистов допустили к смешанным эстафетам в нейтральном статусе

Международная федерация триатлона (World Triathlon) разрешила российским спортсменам участвовать в смешанных эстафетах в нейтральном статусе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon! Благодарю министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международной федерации триатлона за совместную работу, которая дает видимый результат»,— написала госпожа Шойгу.

С апреля российские юниоры и параатлеты допущены к турнирам под эгидой World Triathlon с национальной символикой. Ранее в июле коммерческая серия Ironman разрешила российским и белорусским триатлонистам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Таисия Орлова