Ученики белгородских спортивных школ смогут тренироваться в других регионах
Для учащихся спортивных школ в Белгородской области организуют централизованные выезды на федеральные базы в других субъектах РФ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев по итогам встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.
Как пояснил господин Шуваев, из-за регулярных ракетных ударов и атак беспилотников тренировочный процесс в спортивных школах области периодически прерывается, так как дети и педагоги вынуждены прятаться в укрытиях, а здания получают повреждения. «Чтобы юные спортсмены не теряли форму, предложено организовать централизованные выезды на федеральные базы в другие регионы страны, в том числе на соседние площадки в ЦФО», — рассказал врио губернатора в своем Telegram-канале. Он добавил, что в выездах будут принимать участие как группы высшего спортивного мастерства с тренерами, так и младшие ученики.
Всего в Белгородской области, по данным врио губернатора, в результате атак поврежден 31 спортивный объект. В этом году власти восстановят шесть, ремонт еще одного запланирован на 2028 год. По словам господина Шуваева, минспорта РФ подготовило проект изменений в правила предоставления региону субсидий. Причиной стал перенос сроков восстановления бассейна, ледовой арены и оздоровительного комплекса в Шебекинском округе, где с опозданием были приготовлены заключения госэкспертизы.
Решение об организации централизованных выездов для белгородских спортсменов обусловлено регулярными атаками, из-за которых прерывается тренировочный процесс и повреждаются спортивные объекты. В Белгородской области ранее фиксировались атаки беспилотников и ракетные опасности. Ранее, в апреле 2024 года, вице-губернатор Белгородской области Андрей Милехин сообщал, что часть родителей детей, вывезенных в другие регионы, хотели бы их возвращения.
Развитие спорта и спортивной инфраструктуры активно поддерживается на федеральном и региональном уровнях. В 2026 году по госпрограмме «Спорт России» планируется ввод более 30 капитальных спортивных объектов и капитальный ремонт десятков региональных и муниципальных спортивных объектов. Отдельный блок финансирования предусмотрен для развития спорта в воссоединенных регионах, на что выделено более 5 млрд рублей, включая средства на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию спортивных объектов. Эти меры направлены на обеспечение непрерывности и эффективности тренировочного процесса, а также на создание условий для достижения высоких результатов спортсменами.