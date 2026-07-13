Ученики белгородских спортивных школ смогут тренироваться в других регионах

Для учащихся спортивных школ в Белгородской области организуют централизованные выезды на федеральные базы в других субъектах РФ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев по итогам встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Как пояснил господин Шуваев, из-за регулярных ракетных ударов и атак беспилотников тренировочный процесс в спортивных школах области периодически прерывается, так как дети и педагоги вынуждены прятаться в укрытиях, а здания получают повреждения. «Чтобы юные спортсмены не теряли форму, предложено организовать централизованные выезды на федеральные базы в другие регионы страны, в том числе на соседние площадки в ЦФО», — рассказал врио губернатора в своем Telegram-канале. Он добавил, что в выездах будут принимать участие как группы высшего спортивного мастерства с тренерами, так и младшие ученики.

Всего в Белгородской области, по данным врио губернатора, в результате атак поврежден 31 спортивный объект. В этом году власти восстановят шесть, ремонт еще одного запланирован на 2028 год. По словам господина Шуваева, минспорта РФ подготовило проект изменений в правила предоставления региону субсидий. Причиной стал перенос сроков восстановления бассейна, ледовой арены и оздоровительного комплекса в Шебекинском округе, где с опозданием были приготовлены заключения госэкспертизы.

Сергей Толмачев, Воронеж