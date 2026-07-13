Волгоградский суд перенес заседание по делу экс-чиновника Росприроднадзора Галушкина

В Дзержинском районном суде Волгограда перенесли заседание по делу об обращении в доход государства имущества экс-заместителя руководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина. Следующее состоится 5 августа, сообщили «Ъ — Средняя Волга» в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд Волгограда перенес заседание по делу экс-замглавы Росприроднадзора Александра Галушкина

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Суд Волгограда перенес заседание по делу экс-замглавы Росприроднадзора Александра Галушкина

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Ранее стало известно, что бывший госслужащий Александр Галушкин в период с ноября 2023 года по декабрь 2024-го купил на неподтвержденные доходы имущество на 15,8 млн руб. Так, чиновник приобрел автомобиль Toyota RAV 4 2023 года выпуска и две квартиры в Волгограде — на ул. им. Кортоева (57,6 кв. м) и на бульваре им. 30-летия Победы (45,8 кв. м). Машина и недвижимость были оформлены на мать господина Галушкина, которая не имела достаточных легальных источников дохода для таких покупок.

11 июня 2026 года исковое заявление принято к производству суда. При подготовке дела к суду были уточнены обстоятельства, рассмотрено ходатайство об обеспечительных мерах и определен состав участников. Гражданское дело рассматривает судья Оксана Киктева.

Марина Окорокова