МИД Финляндии вызвал посла России

Министерство иностранных дел вызвало российского посла Павла Кузнецова из-за обвинений в кибератаках. По этой же причине сегодня в МИД ФРГ вызвали главу российского диппредставительства в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД России Фото: МИД России

«Финляндия осуждает вредоносную кибердеятельность России и злоупотребление операционной средой в киберпространстве»,— написала глава финского МИДа Элина Валтонен в соцсети X.

13 июля страны Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затрагивающих в том числе государственные структуры европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию, Румынию. Французский МИД пообещал вызвать посла Алексея Мешкова. Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев уже был вызван в МИД ФРГ.

Лусине Баласян