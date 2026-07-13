МИД Германии вызвал посла России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вызов российского посла в МИД Германии является частью эскалации дипломатических отношений между двумя странами, которые находятся на низшей точке за все послевоенные годы. Это не первый случай, когда Россия или Германия вызывают послов друг друга для разъяснений. Ранее, 3 мая 2024 года, посла России также вызывали в МИД ФРГ в связи с хакерской атакой на Социал-демократическую партию Германии в 2023 году, которую, как утверждается, осуществила российская группировка APT28. Тогда заявления о связи этой группировки с Генштабом России также последовали от ЕС и НАТО.

Подобные дипломатические демарши между странами происходили и по другим причинам. Например, в 2024 году посла России вызывали в МИД Германии из-за высылки двух немецких журналистов из РФ и в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. В свою очередь, МИД России вызывал посла Германии для разъяснений после того, как в феврале 2024 года в сеть попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаках по территории России, включая Крымский мост. Россия и Германия также высылали дипломатов друг друга: в апреле 2023 года МИД ФРГ выслал группу сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила зеркально, а в феврале 2026 года Россия объявила сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата. Германия призывает Евросоюз к скоординированным мерам против России, предлагая ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе из-за гибридных атак.