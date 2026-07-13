Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил сборную Хорватии по футболу
Хорватский футбольный союз объявил о назначении Славена Билича на должность главного тренера национальной команды. Срок соглашения с 57-летним специалистом не уточняется.
Славен Билич
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
8 июля этот пост покинул Златко Далич, возглавлявший команду на протяжении девяти лет. Он привел сборную к серебряным (2018) и бронзовым (2022) медалям чемпионатов мира.
Славен Билич руководил сборной Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дважды участвовала в чемпионатах Европы (2008, 2012). «Я очень верю в игроков, и моя задача — привнести энергию, амбиции и решимость, чтобы Хорватия оставалась частью футбольной элиты. Я с нетерпением жду этого вызова, к которому полностью готов, будучи более зрелым и опытным тренером, чем в 2006 году, но с тем же желанием, чтобы сборная была сильной и успешной»,— заявил наставник.
В сезоне-2012/13 специалист возглавлял московский «Локомотив», с ним команда заняла девятое место в первенстве России. Также он тренировал турецкий «Бешикташ», английские «Вест Хэм», «Вест Бромвич» и «Уотфорд», саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Бэйцзин Гоань».
Славен Билич уже имеет опыт работы с хорватской сборной, которую тренировал с 2006 по 2012 год, выводя её на чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов. В 2018–2019 годах он тренировал саудовский клуб «Аль-Иттихад», а с 2012 по 2013 год возглавлял московский «Локомотив». Его последним клубом до назначения в сборную был саудовский «Аль-Фатех», куда 54-летний специалист пришел в 2023 году, сменив Йоргоса Дониса.
Предыдущий тренер сборной Хорватии Златко Далич, под руководством которого команда завоевала серебряные (2018) и бронзовые (2019) медали чемпионатов мира, а также стала серебряным призером Лиги наций (2023), покинул свой пост 8 июля 2026 года. Контракт Далича со сборной Хорватии истекал в 2026 году. Сам Далич заявлял, что нет большей чести, чем возглавлять национальную команду, и пожелал своему преемнику успехов.