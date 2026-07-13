Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил сборную Хорватии по футболу

Хорватский футбольный союз объявил о назначении Славена Билича на должность главного тренера национальной команды. Срок соглашения с 57-летним специалистом не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Славен Билич

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Славен Билич

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

8 июля этот пост покинул Златко Далич, возглавлявший команду на протяжении девяти лет. Он привел сборную к серебряным (2018) и бронзовым (2022) медалям чемпионатов мира.

Славен Билич руководил сборной Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дважды участвовала в чемпионатах Европы (2008, 2012). «Я очень верю в игроков, и моя задача — привнести энергию, амбиции и решимость, чтобы Хорватия оставалась частью футбольной элиты. Я с нетерпением жду этого вызова, к которому полностью готов, будучи более зрелым и опытным тренером, чем в 2006 году, но с тем же желанием, чтобы сборная была сильной и успешной»,— заявил наставник.

В сезоне-2012/13 специалист возглавлял московский «Локомотив», с ним команда заняла девятое место в первенстве России. Также он тренировал турецкий «Бешикташ», английские «Вест Хэм», «Вест Бромвич» и «Уотфорд», саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Бэйцзин Гоань».

Таисия Орлова