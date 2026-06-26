ЕК предложила не предоставлять статус беженцев украинцам призывного возраста

Европейская комиссия выступила с предложением более не предоставлять статус беженцев гражданам Украины мужского пола призывного возраста. Это положение содержится в представленной ЕК инициативе по продлению до марта 2028 года статуса беженцев всем украинцам, спасающимся от боевых действий и уже находящимся в Европе.

В настоящее время статус охраняемых беженцев предоставлен более чем 4 млн украинцев, покинувших страну после февраля 2022 года. Статус гарантирует им право на проживание в ЕС, работу и обучение.

Статус не бессрочный и уже несколько раз продлевался. Тем не менее до сих пор в документах, регулирующих его предоставление, не было упоминаний о каких-то ограничениях. В новой же инициативе по продлению статуса отдельно говорится о том, что статус не будет продлеваться в отношении военнообязанных, которым не позволено покидать Украину. В настоящее время Украина запрещает уезжать из страны военнообязанным мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.

Как отмечается в документе ЕК, ограничение (которое не будет распространяться на тех, кто уже имеет такой статус) имеет целью «привести в согласие необходимость в убежище с общей способностью Украины защищать себя».

К этому плану уже есть претензии. Комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаэрти выступил против «тотальных отказов» всем мужчинам призывного возраста. «Моя цель заключается в обеспечении того, чтобы лица, имеющие законные основания для освобождения от призыва, имели возможность представить свои аргументы, как в случае отказа от военной службы по соображениям совести. В связи с этим необходимо обеспечить индивидуальное рассмотрение дела каждого гражданина»,— заметил он.

Сколько людей покидают свои дома и куда они направляются — в материале «От сумы и от войны».

Николай Зубов